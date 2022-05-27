Через 10 лет люди откажутся от смартфонов: в Nokia рассказали о связи будущего

Сети нового поколения будут намного быстрее и надежнее, чем 5G, но потребуют мощностей, обеспечить которые смогут только квантовые компьютеры.

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К 2030 году в мире запустят сети мобильной связи шестого поколения (6G), а на смену смартфонам придут новые пользовательские интерфейсы. Такой прогноз глава финской компании по производству телекоммуникационного оборудования Nokia Пекка Лундмарк озвучил во время обсуждения на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Business Insider.

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Сейчас по всему миру разворачивают сети 5G, однако спустя 10 лет квантовые компьютеры станут доступными для коммерческого использования, и наступит эпоха 6G. Дело в том, что для мобильной связи шестого поколения потребуется намного больше вычислительных ресурсов, в том числе сети в тысячу раз быстрее 5G.

"К тому времени, в 2030 годах, смартфон, каким мы его знаем сегодня, определенно перестанет быть самым распространенным интерфейсом", — уверен топ-менеджер Nokia.

По словам Пеки Лундмарка, физический и цифровой миры будут развиваться в тесной связи друг с другом при помощи так называемой метавселенной. Может дойти до того, что пользователь будет влиять на реальность, щелкая выключателем в виртуальной вселенной. Согласно изданию Industry Week, "промышленная метавселенная" (industrial metaverse) будет содержать детализированные модели, максимально похожие на объекты из реальности.

"Будет физический мир, а затем будет цифровой мир. Там появятся цифровые двойники всего, что есть на свете", — предсказал Пека Лундмарк.

Эксперты представляют 6G не только более быстрой и с меньшим временем отклика, но и как серьезный прорыв в сфере связи за счет технологического развития квантовой механики и искусственного интеллекта. Профессор мультисенсорных интерфейсов в Университетском колледже Лондона недавно написала в газете El País, что новое поколение воплотит в жизнь интерактивные технологии, которые перенесут в виртуальную реальность вкус, обоняние, осязание и другие чувства и ощущения, свойственные людям.

Президент Bell Labs Core Research (входит в состав Nokia) Питер Веттер в январе 2022 года также предсказал, что вместе с коллегами ожидает коммерческий запуск 6G к 2030 году. По его прогнозу, первая фаза стандартизации нового поколения связи начнется в 2025 году, что приведет к появлению первой спецификации 6G в версии 21 3GPP к 2028 году, а через 2 года сети должны полноценно заработать. Трамплином для 6G станет стандарт 5G-Advanced, который готовятся внедрить в 2025 году.

Особенности 6G по версии Питера Веттера:

Сетевое зондирование — возможность ощущать виртуальную среду;

Улучшенные возможности подключения — 6G значительно уменьшит задержку сигнала и повысит надежность за счет одновременной передачи и нескольких беспроводных переходов;

Новые архитектуры — искусственный интеллект, машинное обучение и новые механизмы управления приведут к небывалой автоматизации и гибкости сетей при минимальных расходах;

Безопасность и надежность — ИИ будет защищать сети от уже существующих или новых киберугроз, в том числе от "глушения" связи на критически важных объектах.

Недавно ученые нашли легкий способ взлома 6G-сетей. Они использовали бумагу, фольгу и ламинатор, чтобы создать дешевую и незаметную антенну для перехвата сигнала — таким образом можно подслушать любой разговор.