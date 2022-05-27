Через 10 років люди відмовляться від смартфонів: у Nokia розповіли про зв'язок майбутнього

Мережі нового покоління будуть набагато швидшими та надійнішими, ніж 5G, але вимагатимуть потужностей, забезпечити які зможуть тільки квантові комп'ютери.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

До 2030 року у світі запустять мережі мобільного зв'язку шостого покоління (6G), а на зміну смартфонам прийдуть нові інтерфейси користувача. Такий прогноз голова фінської компанії з виробництва телекомунікаційного обладнання Nokia Пекка Лундмарк озвучив під час обговорення на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє Business Insider.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зараз у всьому світі розгортають мережі 5G, проте через 10 років квантові комп'ютери стануть доступними для комерційного використання, і настане епоха 6G. Справа в тому, що для мобільного зв'язку шостого покоління буде потрібно набагато більше обчислювальних ресурсів, у тому числі мережі, в тисячу разів швидші за 5G.

"На той час, у 2030 роках, смартфон, яким ми його знаємо сьогодні, безперечно перестане бути найпоширенішим інтерфейсом", — упевнений топменеджер Nokia.

За словами Пекі Лундмарка, фізичний і цифровий світи розвиватимуться в тісному зв'язку один із одним за допомогою так званого метавсесвіту. Може дійти до того, що користувач упливатиме на реальність, клацаючи вимикачем у віртуальному всесвіті. Відповідно до видання Industry Week, "промисловий метавсесвіт" (industrial metaverse) міститиме деталізовані моделі, максимально схожі на об'єкти з реальності.

"Буде фізичний світ, а потім буде цифровий світ. Там з'являться цифрові двійники всього, що є у світі", — передбачив Пека Лундмарк.

Експерти уявляють 6G не тільки швидшим і та з меншим часом відгуку, але і як серйозний прорив у сфері зв'язку за рахунок технологічного розвитку квантової механіки та штучного інтелекту. Професор мультисенсорних інтерфейсів в Університетському коледжі Лондона нещодавно написав у газеті El País, що нове покоління втілить у життя інтерактивні технології, які перенесуть у віртуальну реальність смак, нюх, дотик та інші почуття й відчуття, властиві людям.

Президент Bell Labs Core Research (входить до складу Nokia) Пітер Веттер у січні 2022 року також передбачив, що разом із колегами очікує на комерційний запуск 6G до 2030 року. За його прогнозом, перша фаза стандартизації нового покоління зв'язку розпочнеться у 2025 році, що призведе до появи першої специфікації 6G у версії 21 3GPP до 2028 року, а через 2 роки мережі мають запрацювати повноцінно. Трампліном для 6G стане стандарт 5G-Advanced, який готуються запровадити у 2025 році.

Особливості 6G за версією Пітера Веттера:

Мережеве зондування — можливість відчувати віртуальне середовище;

Поліпшені можливості підключення — 6G значно зменшить затримку сигналу та підвищить надійність за рахунок одночасної передачі та кількох бездротових переходів;

Нові архітектури — штучний інтелект, машинне навчання та нові механізми управління призведуть до небувалої автоматизації та гнучкості мереж за мінімальних витрат;

Безпека та надійність — ШІ захищатиме мережі від нових кіберзагроз або тих, що вже існують, у тому числі від "глушіння" зв'язку на критично важливих об'єктах.

Нещодавно вчені знайшли легкий спосіб злому 6G-мереж. Вони використовували папір, фольгу та ламінатор, щоб створити дешеву та непомітну антену для перехоплення сигналу — так можна підслухати будь-яку розмову.