Ученые создали LED-дисплей из стекла толщиной менее 1 миллиметра

На основе технологии в компании BOE собираются создать телевизоры нового поколения.

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Пекинская компания BOE, выпускающая высококачественные OLED-дисплеи для телевизоров, смартфонов и ноутбуков, недавно представила свою новую разработку. Подробности сообщило издание gizmochina.com.

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BOE более всего известна на на китайском рынке, однако у нее есть амбиции покорить рынок мировой и выйти на новый уровень. Недавно компания заявила о разработке мини-светодиодных дисплеев нового поколения. Устройство создавалось при помощи независимой исследовательской группы ученых.

LED-дисплей был презентован в рамках Международной выставки SID 2022. Он изготовлен из материала на основе стекла, а его толщина — менее 1 миллиметра.

Компания называет свой продукт революционным потому, что использованный в оснащении мини-светодиод P0.9 имеет высокую пиковую яркость и высокий уровень контрастности. Светодиодная панель не только обладает обычными характеристиками OLED, такими как низкое энергопотребление, равномерная яркость по всей панели и защита глаз, но и возможность делать дисплеи любых размеров на основе новой технологии.

Представитель компании в комментарии изданию сообщил, что добавил, что в BOE намерены разработать серию мини-светодиодных дисплеев, качество изображения которых будет улучшено благодаря применению мини-светодиодной подсветки на основе стекла и других современных технологий. Разработчики надеются, что их продукт станет лидером продаж среди аудитории, интересующейся спортивными событиями. Также производитель намерен обеспечивать киберспортивные состязания и развивать технологию для того, чтобы создать телевизоры следующего поколения.

Отметим, что смартфоны линейки Honor 70 оснащены OLED-дисплеями от BOE. Так, модель Honor 70 Pro Plus оснащена 6,78-дюймовым 10-битным QHD+ 120 Гц LTPO OLED-дисплеем флагманского класса.

Ранее мы сообщали о том, что OLED-телевизоры набирают популярность — их покупают чаще, чем ЖК-панели. Аналитическая компания Omdia сообщила о прогнозируемом спада продаж ЖК-телевизоров, на фоне которой OLED-устройства на квантовых точках выйдут на первый план.