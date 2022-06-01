Вчені створили LED-дисплей зі скла завтовшки менш як 1 міліметр

На основі технології компанії BOE збираються створити телевізори нового покоління.

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Пекінська компанія BOE, що випускає високоякісні OLED-дисплеї для телевізорів, смартфонів та ноутбуків, нещодавно представила свою нову розробку. Деталі повідомило видання gizmochina.com.

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BOE найбільше відома на китайському ринку, однак вона має амбіції підкорити ринок світовий і вийти на новий рівень. Нещодавно компанія заявила про створення мінісвітлодіодних дисплеїв нового покоління. Пристрій створювалося з допомогою незалежної дослідницької групи учених.

LED-дисплей презентований у межах Міжнародної виставки SID 2022. Він виготовлений із матеріалу на основі скла, а його товщина — менш як 1 міліметр.

Компанія називає свій продукт революційним тому, що використаний в оснащенні мінісвітлодіод P0.9 має високу пікову яскравість та високий рівень контрастності. Світлодіодна панель не тільки має звичайні характеристики OLED, такі як низьке енергоспоживання, рівномірна яскравість по всій панелі та захист очей, але й можливість робити дисплеї будь-яких розмірів на основі нової технології.

Представник компанії в коментарі виданню повідомив, що додав, що в BOE мають на меті розробити серію мінісвітлодіодних дисплеїв, якість зображення яких покращать завдяки застосуванню мінісвітлодіодного підсвічування на основі скла та інших сучасних технологій. Розробники сподіваються, що їхній продукт стане лідером продажів серед аудиторії, що цікавиться спортивними подіями. Також виробник має на меті забезпечувати кіберспортивні змагання та розвивати технологію для того, щоб створити телевізори наступного покоління.

Зазначимо, що смартфони лінійки Honor 70 оснащені дисплеями OLED від BOE. Так, модель Honor 70 Pro Plus оснащена 6,78-дюймовим 10-бітним QHD+ 120 Гц LTPO OLED-дисплеєм флагманського класу.

Раніше ми повідомляли про те, що OLED-телевізори набирають популярності — їх купують частіше, ніж РК-панелі. Аналітична компанія Omdia повідомила про прогнозований спад продажів РК-телевізорів, на тлі якої OLED-пристрої на квантових точках вийдуть на перший план.