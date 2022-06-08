Хакеры включили гимн Украины в эфире российской радиостанции (видео)

Помимо гимна в эфире радиостанции "Коммерсантъ FM" зазвучали песни "Червона калина" и "Нам не нужна война".

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Днем 8 июня хакеры взломали российскую радиостанцию "Коммерсантъ FM". В эфире зазвучали гимн Украины, "Червона калина" в исполнении Андрея Хлывнюка и Pink Floyd, а также песня группы "Ногу свело" "Нам не нужна война".

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Напомним, 6 июня украинская IT-армия вывела из строя сайты российских органов власти. Хактивисты атаковали сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Удмуртии, Нижегородской, Красноярского края, Пермского края, в последнем не работал также портал регионального правительства.

В Ульяновской области в результате атак пострадали cайты правительства, законодательного собрания и Министерства здравоохранения. Еще хакеры вывели из строя официальные государственные сайты правительства и парламента Карелии. 5 июня группа хакеров DumpForums взломала сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

В конце мая хакеры обнародовали данные карт 100 тысяч клиентов "Сбербанка" — крупнейшего банка России. Желающие могут воспользоваться этой информацией, чтобы завладеть деньгами россиян или отмывать деньги через их счета.