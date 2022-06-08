Хакери вмикнули гімн України в ефірі російської радіостанції (відео)

Крім гімну в ефірі радіостанції "Коммерсант FM" зазвучали пісні "Червона калина" і "Нам не потрібна війна".

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Вдень 8 червня хакери зламали російську радіостанцію "Коммерсантъ FM". В ефірі зазвучали гімн України, "Червона калина" у виконанні Андрія Хливнюка та Pink Floyd, а також пісня гурту "Ногу звело" "Нам не потрібна війна".

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Нагадаємо, 6 червня українська IT-армія вивела з ладу сайти російських органів влади. Хактивісти атакували сайт Законодавчих зборів Санкт-Петербурга, Новосибірської області, Удмуртії, Нижегородської, Красноярського краю, Пермського краю, в останньому не працював також портал регіонального уряду.

В Ульянівській області внаслідок атак постраждали сайти уряду, законодавчих зборів і Міністерства охорони здоров'я. Ще хакери вивели з ладу офіційні державні сайти уряду та парламенту Карелії. 5 червня група хакерів DumpForums зламала сайт Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства Росії.

Наприкінці травня хакери оприлюднили дані карт 100 тисяч клієнтів "Сбербанка" — найбільшого банку Росії. Охочі можуть скористатися цією інформацією, щоб заволодіти грошима росіян або відмивати гроші через їхні рахунки.