Остаться в живых. Эксперт рассказал, что делать с компьютерами и смартфонами в оккупации

Самое меньшее, что нужно сделать — "почистить" соцсети от любой информации, которая может заинтересовать ВС РФ или оккупационные власти.

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Любая компрометирующая информация может привлечть внимание российских военных и привести к смерти украинских граждан. Эксперт по кибербезопасности и сооснователь "Украинского Кибер Альянса" Андрей Баранович в Facebook рассказал, что делать с компьютерами и телефонами, находясь в оккупации.

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Он призвал удалять все данные с устройств, ведь неподготовленный человек попросту не сможет выборочно очистить память от компрометирующих файлов: фото, видео, документов и так далее. Ценную информацию можно спрятать в запароленный архив и отправить в облако. После этого нужно полностью отформатировать жесткий диск или сбросить смартфон до заводских настроек (factory reset).

"С одной стороны вы со своим телефоном, с другой стороны вооруженный жлоб. Не фотографируйте, не обсуждайте по телефону", — посоветовал Андрей Баранович. — "Вы обыватель. Сперва нужно остаться в живых, а способы погеройствовать потом найдутся".

Иметь полностью "голый" смартфон или компьютер тоже подозрительно, поэтому после полной очистки данных стоит заново добавить номера телефонов близких, установить несколько обычных программ и компьютерных игр, скачать безобидные фотографии и изображения, например картинки с котиками и мемами.

В комментариях к посту эксперт также порекомендовал "чистить" социальные сети вплоть до удаления аккаунтов и выхода из них. В случае с Facebook можно не бояться потери данных и контактов, ведь учетную запись можно восстановить в течении двух недель. Стоит учитывать, что удаления мобильных приложений недостаточно — после их повторной установки данные обычно подтягиваются с сервера.

"Самое меньшее, что вы можете сделать, просмотрите все фотографии и переписки, все что есть, от начала до конца. Везде. Если есть хоть тень сомнений — удаляйте", — подчеркнул Андрей Баранович. — "Лучше готовиться заранее, но если нет такой возможности, то хотя бы прошерстить все многократно".

Специалист по кибербезопасности обратил внимание, что многие жители не подготовились к жизни в оккупации, да и не знали к чему нужно готовиться. Часто украинцы забывают об удалении компромата, пока не становится слишком поздно.

"Об этом нужно напоминать, в том числе и нашим спецслужбам, о том, что не нужно хранить идентифицирующую информацию со стороны ботов. Тот же "єВорог" просто опасен, если его взломают, то люди заплатят жизнью за эти сообщения", — заявил автор.

Некоторые комментаторы предположили, что лучше всего вовсе избавиться от смартфонов и компьютеров, пользоваться старым кнопочным телефоном. Впрочем, такая возможность есть не всегда, но полностью отказываться от связи тоже опасно, ведь это жизненно важная вещь в современном мире.

"Связь необходима. Отправят с фильтрации в посреди нигде и как потом выбираться? Но в телефоне не должно быть ничего, что может вызвать хоть тень подозрений. Спасибо "Дие" за игрушку с байрактором, ее тоже лучше удалить. И это, к сожалению, не шутка", — прокомментировал Андрей Баранович.

Ранее подобные рекомендации в беседе с журналистами Фокуса предоставил эксперт по телекоммуникациям Роман Химич. По его словам, в оккупации нужно удалить данные с гаджетов, чтобы избежать слежки со стороны ФСБ. В начале мая стало известно, что оккупанты захватили оборудование Интернет-провайдеров в Херсонской области и перенаправили трафик в Россию, благодаря этому спецслужбы РФ могут перехватывать сообщения на смартфонах и устанавливать "вирусы" для кражи данных.