Залишитися в живих. Експерт розповів, що робити з комп'ютерами та смартфонами в окупації

Найменше, що потрібно зробити, — "почистити" соцмережі від будь-якої інформації, яка може зацікавити ЗС РФ або окупаційну владу.

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Будь-яка компрометуюча інформація може привернути увагу російських військових та призвести до смерті українських громадян. Експерт з кібербезпеки та співзасновник "Українського Кібер Альянсу" Андрій Баранович у Facebook розповів, що робити з комп'ютерами та телефонами, перебуваючи в окупації.

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Він закликав видаляти всі дані з пристроїв, адже непідготовлена людина просто не зможе вибірково очистити пам'ять від файлів, що компрометують: фото, відео, документів і так далі. Цінну інформацію можна сховати у запаролений архів та відправити у хмару. Після цього потрібно повністю відформатувати жорсткий диск або скинути смартфон до заводських установок (factory reset).

"З одного боку, ви зі своїм телефоном, з іншого боку — озброєний жлоб. Не фотографуйте, не обговорюйте телефоном", — порадив Андрій Баранович. — Ви обиватель. Спершу треба залишитися живими, а способи погеройствувати потім знайдуться".

Мати повністю "голий" смартфон або комп'ютер теж підозріло, тому після повного очищення даних варто заново додати номери телефонів близьких, встановити кілька звичайних програм та комп'ютерних ігор, завантажити невинні фотографії та зображення, наприклад картинки з котиками та мемами.

У коментарях до посту експерт також порекомендував "чистити" соціальні мережі аж до видалення облікових записів та виходу з них. У випадку з Facebook можна не боятися втрати даних та контактів, адже обліковий запис можна відновити протягом двох тижнів. Варто враховувати, що видалення мобільних програм недостатньо — після їх повторної установки дані зазвичай підтягуються з сервера.

"Найменше, що ви можете зробити, перегляньте всі фотографії та листування, все що є, від початку до кінця. Скрізь. Якщо є хоч тінь сумнівів — видаляйте", — наголосив Андрій Баранович. — Краще готуватися заздалегідь, але якщо немає такої можливості, то хоча б прошерстити все багато разів".

Фахівець з кібербезпеки звернув увагу, що багато жителів не підготувалися до життя в окупації, та й не знали, до чого потрібно готуватися. Часто українці забувають про видалення компромату, доки не стає надто пізно.

"Про це потрібно нагадувати, зокрема й нашим спецслужбам, про те, що не потрібно зберігати ідентифікуючу інформацію з боку ботів. Той же "єВорог" просто небезпечний, якщо його зламають, то люди заплатять життям за ці повідомлення", — заявив автор.

Деякі коментатори припустили, що найкраще зовсім позбавитися смартфонів і комп'ютерів, користуватися старим кнопковим телефоном. Втім, така можливість є не завжди, але повністю відмовлятися від зв'язку теж небезпечно, адже це життєво важлива річ у світі.

"Зв'язок необхідний. Відправлять з фільтрації серед ніде і як потім вибиратися? Але в телефоні не повинно бути нічого, що може викликати хоч тінь підозр. Спасибі "Дії" за іграшку з байрактором, її теж краще видалити. І це, на жаль, не жарт", — прокоментував Андрій Баранович.

Раніше такі рекомендації в розмові з журналістами Фокусу надав експерт з телекомунікацій Роман Хіміч. За його словами, в окупації потрібно видалити дані з гаджетів, щоб уникнути стеження з боку ФСБ. На початку травня стало відомо, що окупанти захопили обладнання інтернет-провайдерів у Херсонській області та перенаправили трафік до Росії, завдяки цьому спецслужби РФ можуть перехоплювати повідомлення на смартфонах та встановлювати "віруси" для крадіжки даних.