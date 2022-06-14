Инженеры со всего мира помогают ВСУ победить с помощью 3D-принтеров: как это работает

Волонтеры печатают и отправляют ВСУ тысячи жгутов, медицинских шин, повязок и даже деталей для оружия. Они делятся друг с другом чертежами в Интернете.

Благодаря Интернету обладатели 3D-принтеров из разных стран мира помогают Украине во время войны, печатая необходимые вещи. Подробности стали известны изданию The Washinghton Post.

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Спустя почти четыре месяца после начала вторжения ВС РФ, жители Украины испытывают острую нехватку предметов медицинского назначения и приспособлений для оружия. На помощь неожиданно пришли люди, которые имеют 3D-принтеры. Скачивая специальные файлы из Интернета, волонтеры создают расходные материалы, такие как бинты, жгуты, шины и кобуры для автоматов Калашникова. Используя программное обеспечение для автоматизированного проектирования, специальные принтеры создают трехмерные объекты из пластика или биоматериалов, что позволяет быстро и массово отпралять ресурсы на поле боя.

Спасение и лечение бойцов ВСУ: медикам требуется помощь

Обладатели принтеров общались с украинскими военными, администраторами больниц и благотворительными организациями, пытаясь оценить, что можно быстро напечатать для получения максимальной пользы. Чаще всего украинцы просили жгуты и бинты для раненных солдат.

В марте житель Бостона (США) Якуб Камински узнал от своего украинского друга-хирурга о критической нехватке жгутов в ВСУ. Будучи аспирантом-робототехником в Вустерском политехническом институте в Массачусетсе, американец за два месяца собрал команду добровольцев, которые разработали семь вариантов жгутов, пока не получили вещь, достаточно прочную для применения на поле боя, чтобы ее при этом можно было легко использовать.

[ + – ] Жгут, напечатанный на 3D-принтере Фото: Washington Post

Они разместили "идеальный" чертеж в Интернет, чтобы его мог использовать любой желающий. Благодаря этому около 120 одиночных энтузиастов и компаний по всему миру взялись изготавливать жгуты на своих 3D-принтерах и напечатали уже около 5000 тысяч единиц, которые сейчас направляются в Украину, где будут переданы украинским военным.

"Это прекрасно, если вы поможете людям в Украине чувствовать себя лучше и дадите другим возможность помочь. Это нечто действительно особенное", — высказался Якуб Камински.

[ + – ] Раненный солдат ВСУ с медиками в госпитале в Попасной Фото: Washington Post

Некоторые поставщики помогают с лечением и реабилитацией раненных украинцев. К примеру, физиотерапевт с Гаваев Бретт Кэри печатает для военных шины, необходимые для правильного сращивания сломанных костей. Он создал и выложил в Интернете два дизайна таких приспособлений, которые скачали и распечатали уже более 1500 раз. Если перелом очень серьезный, то медик просит сделать изображения при помощи приложения для 3D-визуализации под названием EM3D, изготавливает шины индивидуально и отправляет в Украину.

"Руки необходимы для многих элементарных задач для гигиены и выживания. Если солдатам правильно наложили шину, они смогут снова полностью использовать свою руку в течение восьми-двенадцати недель", — объяснил Бретт Кэри. — "Сейчас такое внимание уделяется технологиям спасения жизней, но определенно есть потребность в реабилитации, чтобы после травмы люди могли начать возвращаться к своей жизни".

[ + – ] Медицинская шина по дизайну Бретта Кэри Фото: The Washington Post

Вооружение ВСУ: что можно напечатать на 3D-принтере

Главный исполнительный директор компании по 3D-печати 3D Tech Addtive из Львова Михаил Шульгин рассказал, что в самом начале полномасштабной войны он решил изучить, как печать трехмерных объектов помогала в других конфликтах. В итоге предприятие сосредоточилось на производстве израильских бандажей — широких повязок из ткани, которы закрывают раны, выпуская около 2 тысяч в месяц.

Со временем к украинской армии присоединилось все больше добровольцев, поэтому потребности изменились — сейчас украинские военные больше нуждаются в деталях и снаряжении для оружия. 3D Tech Addtive производит чехлы для более удобного хранения и переноски свои винтовки. Кроме того, изготавливает специальные сумки для стрелянных гильз и гранат, а также антибликовые линзы для прицелов, чтобы противник не смог обнаружить снайперов ВСУ по отражению случайных солнечных лучей. По словам Михаила Шульгина, всего компания отправила на фронт более 5 тысяч компонентов.

Проблемы 3D-печати во время войны в Украине

Он добавил, что производство сопряжено с множеством проблем. В первые месяцы после войны 3D Tech Addtive не хватало сырья, например, нитей, ведь склады поставщиков находились в местах ведения боевых действий — теперь они переместились на Западную Украину и наладили новые цепочки поставок.

Большинство из 30 3D-принтеров компании сделаны в Китае и порой ломаются. Запчасти стоят дорого, а доставить их в Украину очень сложно. Иногда сломанные принтеры простаивали в течение двух-трех недель, ведь сотрудники не могли их починить.

Как отмечает Якуб Камински некомпететная помощь может навредить украинцам. Некоторые волонтеры печатают и отправляют в Украину некачественные вещи, например турникеты для затягивания жгутов, которые ломаются на поле боя. Он подчеркнул, что разработчики обязаны тщательно тестировать свою печатную продукцию, в том числе на прочность.

"Неэтично просто придумать совершенно новый дизайн турникета и использовать его во время войны", — подчеркнул он.

По словам Камински, его жгуты прошли стресс-тест в лаборатории в Польше — исследователи выяснили, что приспособления выдерживают натяжение около 68 кг. Кроме того, представители Вустерского политехнического института провели ультразвуковое исследование, чтобы проверить, может ли жгут полностью перекрыть кровоток.

Ранее писали, что литовские волонтеры открыли сбор средств на "Байрактар" для Украины. Такие ударные дроны уже уничтожили не один российский объект, включая танки, ракетные установки, корабли и даже командные пункты.