Как защитить деньги на банковских счетах во время войны: инструкция от Госспецсвязи и НБУ

Мошенники воруют деньги, спекулируя на помощи нуждающимся и Вооруженным силам Украины. Простые правила помогут избежать неприятностей.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Государственная служба специальной связи, Национальный банк и Киберполиция представили рекомендации, как украинцам следует защищать деньги на банковских счетах во время войны. Инструкция опубликована в официальном Телеграм-канале Госспецсвязи.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Специалисты отмечают, что в военное время злоумышленники начали спекулировать на теме оказания государственной помощи гражданам, которые пострадали в результате боевых действий. Кроме того, выманивают деньги под видом помощи украинской армии или пострадавшим людям. Мошенники обманом получают данные банковских карт, с которых снимают все средства. С 24 февраля Киберполиция поймала около 500 подозреваемых в онлайн-мошенничестве.

Инструкция по защите банковских счетов:

Установить приложение банка для контроля расходов и списаний;

Подключить услугу SMS-банкинга для получения уведомлений об операциях по счету;

Для входа использовать двухфакторную афторизацию или биометрическую защиту;

Поставить PIN-код на SIM-карту с финансовым номером, используя сложные комбинации цифр (не стоит ставить дату рождения);

Установить антивирусную программу на компьютер и смартфон;

Никому не разглашать конфиденциальные данные, такие как PIN-код, логин, пароль, CVV, финансовый номер телефона, коды и пароли, которые присылает банк;

Не хранить пароли и коды на смартфоне или в мессендерах;

Использовать разные пароли и PIN-коды;

Установить лимит для оплаты в Интернете;

Запретить удаленный перевыпуск SIM-карты мобильным операторам;

Регулярно обновлять мобильные приложения, необходимые для безопасности.

Как обманывают украинцев: самые популярные схемы

Представители профильных ведомств рассказали о наиболее распространенных схемах мощенничества и объяснили, как нужно поступать, чтобы не попасться на уловки преступников, но и не упустить возможности помочь нуждающимся во время войны.

Первый сценарий: знакомый просит отправить деньги в сообщениях социальной сети или мессенджере. В таком случае следует связаться с человеком для уточнения через другой канал связи, например, позвонить по телефону или написать на электронную почту. Если он не отправлял сообщения, то рассказать о взломе, посоветовать сменить пароль и настроить двухфакторную аутентификацию.

Второй сценарий: в мессенджере, социальной сети или на email пришло сообщение об оказании финансовой помощи от лица госучреждения или банка (может быть и открытая публикация), которое содержит ссылку на чат-бот или сайт, где можно узнать дополнительную информацию. Ни в коем случае нельзя переходить по таким ссылкам, которые скорее всего являются фишинговыми, не стоит также разглашать конфиденциальную информацию, такую как данные карты или пароль от онлайн-банкинга. Если же такие сведения уже раскрыты — необходимо обратиться в банк и заблокировать карточку.

Третий сценарий: эвакуационный рейс, на который записывают только по предоплате. Всю информацию об эвакуационных мерах нужно проверять на официальных ресурсах и по возможности выбирать оплату после поездки.

Четвертый сценарий: продажа несуществующих товаров в Интернете по предоплате. Нужно проверять онлайн-магазины и виртуальные торговые площадки, а также их названия и веб-адрес (преступники могут изменить один или несколько символов, сохранив визуальную схожесть), по возможности оплачивать только после получения и проверки. Завести виртуальную карту для онлайн-шопинга и переводить на нее лишь сумму, необходимую для оплаты желаемой вещи. Не разглашать PIN-код и CVV от карты. Не переходить на сторонние платформы для обсуждения деталей покупки.

Пятый сценарий: мошенничество со стороны псевдопокупателей. Злоумышленники спрашивает реквизиты карты и обещает отправить деньги в определенное время. Именно в это время его сообщник звонит от лица службы безопасности банка и якобы для зачисления средств просит ввести код активации, а на самом деле называет реквизиты подконтрольных счетов, куда жертва по незнанию отправляет собственные накопления.

Ранее писали, как безопасно пользоваться смартфоном в оккупации или зоне боевых действий. Необходимо проявлять осторожность, ведь оккупанты могут проверять фотографии или сообщения в гаджетах украинцев.

СНБО представил инструкцию по использованию мессенджеров во время войны. Простые правила позволят пользователям сохранить конфиденциальность и безопасно общаться с близкими людьми.