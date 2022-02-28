Инструкция использования мессенджеров от СНБО: как обезопасить свои данные

Несколько простых правил, которые помогут сохранить конфиденциальность и сделать общение с родственниками и друзьями безопасным.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разработал инструкцию для пользователей мессенджеров. Об этом служба сообщила в своем телеграм-канале.

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Как защитить себя при использовании мессенжеров

Делитесь конфиденциальной информацией только с теми, кому вы доверяете . Проверяйте, является ли человек, с которым вы разговариваете, тем, за кого он себя выдает, позвонив или передав голосовое сообщение;

. Проверяйте, является ли человек, с которым вы разговариваете, тем, за кого он себя выдает, позвонив или передав голосовое сообщение; Никогда и никому не предоставляйте коды подтверждения SMS – даже если вы знаете этих людей. Активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы дополнительно защитить свою учетную запись;

– даже если вы знаете этих людей. Активируйте двухфакторную аутентификацию, чтобы дополнительно защитить свою учетную запись; Настройте "конфиденциальность" , чтобы контролировать, кто может видеть вашу фотографию профиля и кто может добавлять вас в группы;

, чтобы контролировать, кто может видеть вашу фотографию профиля и кто может добавлять вас в группы; Дважды проверяйте точность пересылаемых сообщений ;

; Просмотрите историю чата и членство в группах. Рассматривайте возможность очищения истории чата ;

; Жалуйтесь на какие-либо контакты, которые кажутся мошенническими или рассылают угрозы или другие опасные сообщения.

[ + – ] Памятка от Центра противодействия дезинформации Фото: ЦПД [ + – ] Памятка от Центра противодействия дезинформации Фото: ЦПД

Ранее мы сообщали о том, что противник активно рассылает украинцам письма, содержащие вирусное ПО. Е-мейлы приходят от имени СБУ. Госспецсвязи предупреждает: не открывайте переходите по ссылкам, не отвечайте на такие сообщения. СБУ не шлет гражданскому населению никаких писем, СМС или сообщений в мессенджерах.