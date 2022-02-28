Технології та наука Російсько-українська війна
Інструкція використання месенджерів від РНБО: як убезпечити свої дані
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Декілька простих правил, які допоможуть зберегти конфіденційність і зробити спілкування з родичами та друзями безпечним.
Центр протидії дезінформації в РНБО розробив інструкцію для користувачів месенджерів. Про це служба повідомила у своєму телеграм-каналі.
Як захистити себе під час використання месенжерів
- Діліться конфіденційною інформацією лише з тими, кому ви довіряєте. Перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тим, за кого вона себе видає, зателефонувавши або передавши голосове повідомлення;
- Ніколи й нікому не давайте коди підтвердження SMS — навіть якщо ви знаєте цих людей. Активуйте двофакторну автентифікацію, щоб додатково захистити свій обліковий запис;
- Налаштуйте "конфіденційність", щоб контролювати, хто може бачити вашу фотографію профілю і хто може додавати вас до груп;
- Двічі перевіряйте точність повідомлень, що пересилаєте;
- Перегляньте історію чату та членство в групах. Розглядайте можливість очищення історії чату;
- Скаржтеся будь-які контакти, які здаються шахрайськими або розсилають погрози або інші небезпечні повідомлення.
Раніше ми повідомляли, що противник активно розсилає українцям листи, що містять вірусне ПЗ. Імейли приходять від імені СБУ. Держспецзв'язку попереджає: не відкривайте, переходьте за посиланнями, не відповідайте на такі повідомлення. СБУ не надсилає цивільному населенню жодних листів, СМС чи повідомлень у месенджерах.