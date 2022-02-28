Інструкція використання месенджерів від РНБО: як убезпечити свої дані

Декілька простих правил, які допоможуть зберегти конфіденційність і зробити спілкування з родичами та друзями безпечним.

Центр протидії дезінформації в РНБО розробив інструкцію для користувачів месенджерів. Про це служба повідомила у своєму телеграм-каналі.

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Як захистити себе під час використання месенжерів

Діліться конфіденційною інформацією лише з тими, кому ви довіряєте . Перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тим, за кого вона себе видає, зателефонувавши або передавши голосове повідомлення;

. Перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тим, за кого вона себе видає, зателефонувавши або передавши голосове повідомлення; Ніколи й нікому не давайте коди підтвердження SMS — навіть якщо ви знаєте цих людей. Активуйте двофакторну автентифікацію, щоб додатково захистити свій обліковий запис;

— навіть якщо ви знаєте цих людей. Активуйте двофакторну автентифікацію, щоб додатково захистити свій обліковий запис; Налаштуйте "конфіденційність" , щоб контролювати, хто може бачити вашу фотографію профілю і хто може додавати вас до груп;

, щоб контролювати, хто може бачити вашу фотографію профілю і хто може додавати вас до груп; Двічі перевіряйте точність повідомлень, що пересилаєте ;

; Перегляньте історію чату та членство в групах. Розглядайте можливість очищення історії чату ;

; Скаржтеся будь-які контакти, які здаються шахрайськими або розсилають погрози або інші небезпечні повідомлення.

[ + – ] Пам'ятка від Центру протидії дезінформації Фото: ЦПД [ + – ] Пам'ятка від Центру протидії дезінформації Фото: ЦПД

Раніше ми повідомляли, що противник активно розсилає українцям листи, що містять вірусне ПЗ. Імейли приходять від імені СБУ. Держспецзв'язку попереджає: не відкривайте, переходьте за посиланнями, не відповідайте на такі повідомлення. СБУ не надсилає цивільному населенню жодних листів, СМС чи повідомлень у месенджерах.