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Інструкція використання месенджерів від РНБО: як убезпечити свої дані

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смартфон, месенджери
Фото: unsplash.com

Декілька простих правил, які допоможуть зберегти конфіденційність і зробити спілкування з родичами та друзями безпечним.

Центр протидії дезінформації в РНБО розробив інструкцію для користувачів месенджерів. Про це служба повідомила у своєму телеграм-каналі.

Як захистити себе під час використання месенжерів

  • Діліться конфіденційною інформацією лише з тими, кому ви довіряєте. Перевіряйте, чи є людина, з якою ви розмовляєте, тим, за кого вона себе видає, зателефонувавши або передавши голосове повідомлення;
  • Ніколи й нікому не давайте коди підтвердження SMS — навіть якщо ви знаєте цих людей. Активуйте двофакторну автентифікацію, щоб додатково захистити свій обліковий запис;
  • Налаштуйте "конфіденційність", щоб контролювати, хто може бачити вашу фотографію профілю і хто може додавати вас до груп;
  • Двічі перевіряйте точність повідомлень, що пересилаєте;
  • Перегляньте історію чату та членство в групах. Розглядайте можливість очищення історії чату;
  • Скаржтеся будь-які контакти, які здаються шахрайськими або розсилають погрози або інші небезпечні повідомлення.
ЦПД, пам'ятка, кібербезпека, месенджери
Пам'ятка від Центру протидії дезінформації
Фото: ЦПД
ЦПД, пам'ятка, кібербезпека, месенджери
Пам'ятка від Центру протидії дезінформації
Фото: ЦПД

Раніше ми повідомляли, що противник активно розсилає українцям листи, що містять вірусне ПЗ. Імейли приходять від імені СБУ. Держспецзв'язку попереджає: не відкривайте, переходьте за посиланнями, не відповідайте на такі повідомлення. СБУ не надсилає цивільному населенню жодних листів, СМС чи повідомлень у месенджерах.