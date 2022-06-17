Госорганы не могут работать: Япония в панике после закрытия устаревшего Internet Explorer

По словам специалистов, японцы давно знали о назревающих проблемах, но откладывали переход на более современные браузеры, пока не стало слишком поздно.

Множество компаний в Японии не могут нормально работать без браузера Internet Explorer, поддержку которого компания Microsoft прекратила 15 июня. О масштабах проблемы сообщило агентство Nikkei Asia.

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Отказ от Internet Explorer вызвал панику в Японии, с апреля компанию по разработке программного обеспечения Computer Engineering & Consulting начал получать письма с просьбами о помощи. Большинство ее клиентов являются государственными учреждениями, финансовыми организациями и логистическими предприятиями, веб-сайты которых совместимы исключительно с морально устаревшим браузером от Microsoft. Компании просили принять меры, чтобы их системы продолжали работать.

Представитель Computer Engineering & Consulting заявил журналистам, что клиенты давно знали о поэтапном отказе от Internet Explorer, однако до последнено момента откладывали модернизацию своих сайтов. По его прогнозу, из-за этого хаос в Японии затянется на "несколько месяцев".

В марте технологическая компания Keyman's Net провела исследование и выяснила, что 49% японских организаций используют Internet Explorer для работы. Браузер применяли, чтобы следить за посещаемостью сотрудников, учета расходов и других внутренних процессов. В некоторых случаях системы клиентов могут обрабатывать заказы только при помощи Internet Explorer. Более 20% компаний заявили, что не знают или не понимают, как перейти на другие браузеры.

По словам аналитиков, медленнее всего на ситуацию реагируют государственные учреждения. К примеру, сайт портала для закупок и торгов перешел на Microsoft Edge и Google Chrome только в четверг, 16 июня, а вот пенсионная служба Японии до сих пор может просматривать онлайн-заявки только в Internet Explorer (для этого требуется перейти в режим Edge). На сайте компании, специализирующейся на помощи частным школам, Internet Explorer до сих пор указан единственным рекомендуемым браузером.

Internet Explorer выпустили в 1995 году, а в 2009 он удерживал 65% по данным аналитической компании StatCounter. Спустя 27 лет существования Microsoft решила отказаться от него в пользу нового Edge, одной из причин стало несоответствие современным международным стандартам веб-технологий.

"Internet Explorer не очень хорошо работал с JavaScript и другими языками программирования, необходимыми для создания интерактивных веб-сайтов", — обїяснил Йота Эгуса, директор по информационной безопасности поставщика компьютерных услуг Sakura Internet.

Стоит отметить, что сегодня большинство (65%) пользователей предпочитают браузер Chrome, который компания Google запустила в 2008 году. Программа с открытым исходным кодом предлагает доступ к онлайн-картам, электронной почте и другим полезным сервисам.

"Chrome быстр, а его частые обновления программного обеспечения означают быстрое устранение дыр в безопасности и ошибок", — прокомментировал Масато Сайто из ExaWizards, разработчика сервисов с поддержкой ИИ.

В прошлом году в браузере Internet Explorer обнаружили уязвимость, которая позволяет хакерам легко взламывать Windows 10. Злоумышленники могут встраивать в механизм рендеринга MSHTML вредоносный элемент, который предоставляет им доступ к системе.

В марте Microsoft ушла из РФ и лишила электронную почту Mail.ru доступа к своим облачным сервисам. В результате пользователи российского сервиса не могли открывать файлы, прикрепленные к письмам.