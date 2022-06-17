Держоргани не можуть працювати: Японія в паніці після закриття застарілого Internet Explorer

За словами фахівців, японці давно знали про проблеми, що назрівають, але відкладали перехід на сучасніші браузери, поки не стало занадто пізно.

Багато компаній у Японії не можуть нормально працювати без браузера Internet Explorer, підтримку якого компанія Microsoft припинила 15 червня. Про масштаби проблеми повідомило агентство Nikkei Asia.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відмова від Internet Explorer викликала паніку в Японії, з квітня компанія з розробки програмного забезпечення Computer Engineering & Consulting почала отримувати листи з проханнями про допомогу. Більшість її клієнтів є державними установами, фінансовими організаціями та логістичними підприємствами, вебсайти яких сумісні виключно з морально застарілим браузером від Microsoft. Компанії просили вжити заходів, щоб їхні системи продовжували працювати.

Представник Computer Engineering & Consulting заявив журналістам, що клієнти давно знали про поетапну відмову від Internet Explorer, проте до останнього моменту відкладали модернізацію своїх сайтів. За його прогнозом, через це хаос у Японії затягнеться на "кілька місяців".

У березні технологічна компанія Keyman's Net провела дослідження та з'ясувала, що 49% японських організацій використовують Internet Explorer для роботи. Браузер застосовували, щоб стежити за відвідуваністю співробітників, обліку витрат та інших внутрішніх процесів. У деяких випадках системи клієнтів можуть обробляти замовлення лише за допомогою Internet Explorer. Понад 20% компаній заявили, що не знають чи не розуміють, як перейти на інші браузери.

За словами аналітиків, найповільніше на ситуацію реагують державні установи. Наприклад, сайт порталу для закупівель і торгів перейшов на Microsoft Edge і Google Chrome лише в четвер, 16 червня, а ось пенсійна служба Японії досі може переглядати онлайн-заявки лише в Internet Explorer (для цього потрібно перейти в режим Edge). На вебсайті компанії, що спеціалізується на допомозі приватним школам, Internet Explorer до цих пір вказаний єдиним рекомендованим браузером.

Internet Explorer випустили в 1995 році, а у 2009 він утримував 65% за даними аналітичної компанії StatCounter. Через 27 років існування Microsoft вирішила відмовитися від нього на користь нової Edge, однією з причин стала невідповідність сучасним міжнародним стандартам вебтехнологій.

"Internet Explorer не дуже добре працював із JavaScript та іншими мовами програмування, необхідними для створення інтерактивних вебсайтів", — пояснив Йота Егуса, директор із інформаційної безпеки постачальника комп'ютерних послуг Sakura Internet.

Варто відзначити, що сьогодні більшість (65%) користувачів віддають перевагу браузеру Chrome, який компанія Google запустила у 2008 році. Програма з відкритим вихідним кодом пропонує доступ до онлайн-карт, електронної пошти й інших корисних сервісів.

"Chrome швидкий, а його часті оновлення програмного забезпечення означають швидке усунення дірок у безпеці та помилок", — прокоментував Масато Сайто з ExaWizards, розробника сервісів із підтримкою ШІ.

Торік у браузері Internet Explorer виявили вразливість, яка дозволяє хакерам легко зламувати Windows 10. Зловмисники можуть вбудовувати в механізм рендерингу MSHTML шкідливий елемент, який надає їм доступ до системи.

У березні Microsoft пішла з РФ і позбавила електронну пошту Mail.ru доступу до своїх хмарних сервісів. Через війну користувачі російського сервісу не могли відкривати файли, прикріплені до листів.