Відхід Microsoft із РФ "зламав" пошту Mail.ru: користувачі втратили офісні сервіси

Холдинг VK, який володіє сервісом, перейшов на російський аналог "МойОфис", але він не в змозі забезпечити високу функціональність.

Відхід корпорації Microsoft позбавив Росію офісних хмарних сервісів, які використовувала пошта Mail.ru. Про це пише видання "Відомості", посилаючись на власні джерела.

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Ще 17 березня користувачі Mail.ru почали скаржитися на те, що не можуть переглянути файли, прикріплені до електронних листів. Як пояснив співробітник компанії, що займалася відновленням сервісу, збій у роботі сервісу стався відразу після того, як Microsoft відрізала доступ до своїх серверів.

"Наш партнер зіткнувся з технічними складнощами, і ми працюємо над новим рішенням разом із компанією "МойОфис", щоб користувачі могли й надалі використовувати звичну функціональність", — заявив представник холдингу VK у коментарі "Відомостям".

Із 4 березня Microsoft припинила надавати послуги клієнтам на території Росії, у тому числі вона позбавила російські компанії доступу до свого хмарного сервісу Azure. Як виявилося, обмеження, пов'язані зі санкціями США, торкнулися вже чинних контрактів. Ярослав Шицле з юридичної фірми "Рустам Курмаєв та партнери" припустив, що договір VK із Microsoft міг містити пункт про розірвання в односторонньому порядку.

У зв'язку з некоректною роботою електронної пошти розробникам довелося шукати заміну для інструмента відображення прикріплених до е-мейлів файлів. За інформацією сайту CNews, VK вирішила використати "Автономний модуль редагування" від російської компанії "МойОфис". Комерційна директорка Олена Непочатова розповіла, що продукт дозволить користувачам відкривати текстові документи й таблиці в браузері, але редагування поки що недоступне.

Раніше писали, що Microsoft помітила небезпечний вірус перед вторгненням РФ в Україну. Шкідливе ПЗ мало видаляти дані з серверів українських банківських установ, промислових підприємств, державних органів і військових об'єктів, але фахівці його своєчасно знешкодили.