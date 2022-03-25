Відхід Microsoft із РФ "зламав" пошту Mail.ru: користувачі втратили офісні сервіси
Холдинг VK, який володіє сервісом, перейшов на російський аналог "МойОфис", але він не в змозі забезпечити високу функціональність.
Відхід корпорації Microsoft позбавив Росію офісних хмарних сервісів, які використовувала пошта Mail.ru. Про це пише видання "Відомості", посилаючись на власні джерела.
Ще 17 березня користувачі Mail.ru почали скаржитися на те, що не можуть переглянути файли, прикріплені до електронних листів. Як пояснив співробітник компанії, що займалася відновленням сервісу, збій у роботі сервісу стався відразу після того, як Microsoft відрізала доступ до своїх серверів.
"Наш партнер зіткнувся з технічними складнощами, і ми працюємо над новим рішенням разом із компанією "МойОфис", щоб користувачі могли й надалі використовувати звичну функціональність", — заявив представник холдингу VK у коментарі "Відомостям".
Із 4 березня Microsoft припинила надавати послуги клієнтам на території Росії, у тому числі вона позбавила російські компанії доступу до свого хмарного сервісу Azure. Як виявилося, обмеження, пов'язані зі санкціями США, торкнулися вже чинних контрактів. Ярослав Шицле з юридичної фірми "Рустам Курмаєв та партнери" припустив, що договір VK із Microsoft міг містити пункт про розірвання в односторонньому порядку.
У зв'язку з некоректною роботою електронної пошти розробникам довелося шукати заміну для інструмента відображення прикріплених до е-мейлів файлів. За інформацією сайту CNews, VK вирішила використати "Автономний модуль редагування" від російської компанії "МойОфис". Комерційна директорка Олена Непочатова розповіла, що продукт дозволить користувачам відкривати текстові документи й таблиці в браузері, але редагування поки що недоступне.
Раніше писали, що Microsoft помітила небезпечний вірус перед вторгненням РФ в Україну. Шкідливе ПЗ мало видаляти дані з серверів українських банківських установ, промислових підприємств, державних органів і військових об'єктів, але фахівці його своєчасно знешкодили.