Microsoft засікла небезпечний вірус перед вторгненням РФ в Україну: загрожував банкам та держструктурам

Шкідливе програмне забезпечення призначене для видалення даних з комп'ютерів, підключених до інтернету. Загрозу вдалося вчасно знешкодити.

Незадовго до вторгнення Росії фахівці Microsoft виявили небезпечний вірус, який націлився на фінансові установи та міністерства України. Подробиці пресслужба компанії опублікувала на офіційному сайті.

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Згідно із заявою, Центр виявлення загроз Microsoft (Threat Intelligence Center) у Сіетлі, США, засік нову хвилю кібератак 24 лютого за кілька годин до того, як російські військові сили проникли на територію України.

Фахівці виявили новий вірус, який видаляє дані із комп'ютерів, підключених до інтернету. Його метою точно була цифрова інфраструктура України, зокрема банки, військові об'єкти, державні установи та промислові підприємства.

Протягом трьох годин фахівці боролися з ПЗ, названим FoxBlade від слів "Fox" — лисиця і "Blade" — клинок. У результаті їм вдалося заблокувати код, що стирає дані, і внести його в базу даних системи виявлення вірусів, яка повинна автоматично блокувати його виконання і запобігати "зараженню" українських комп'ютерів.

"Ми стурбовані недавніми кібератаками на українські цивільні цифрові об'єкти, включаючи фінансовий сектор, сільськогосподарський сектор, служби екстреного реагування, зусилля з надання гуманітарної допомоги, а також організації та підприємства енергетичного сектора. Ці удари по цивільних об'єктах порушують умови Женевської конвенції", — пише Microsoft.

Компанія попередила про загрозу українським органам кіберзахисту. За даними New York Times, невдовзі після цього топменеджер Microsoft Том Берт зв'язався із заступником радника з національної безпеки Білого дому Енн Нойбергер, яка запропонувала поділитися інформацією про вірус FoxBlade і з владою європейських країн, адже є ризик поширення вірусу за межі України. Американці побоюються, що ПЗ може завдати великої шкоди західноєвропейським банкам чи НАТО.

Раніше стало відомо, що українські айтішники влаштовують DDoS-атаки на російські сайти. Група disBalancer опублікувала інструкції, завдяки яким кожен користувач може взяти участь у кіберборотьбі з окупантами.

Нещодавно хакерська група Anonymous оголосила кібервійну РФ та атакувала російські сайти. Першими "лягли" кілька державних сайтів та пропагандистський телеканал Russia Today.