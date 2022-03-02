Microsoft засекла опасный вирус перед вторжением РФ в Украину: угрожал банкам и госструктурам

Вредоносное ПО предназначено для удаления данных с компьютеров, подключенных к Интернету. Угрозу удалось своевременно обезвредить.

Незадолго до вторжения России специалисты Microsoft обнаружила опасный вирус, который нацелился на финансовые учреждения и министерства Украины. Подробности пресс-служба компании опубликовала на официальном сайте.

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Согласно заявлению, Центр обнаружения угроз Microsoft (Threat Intelligence Center) в Сиэтле, США, засек новую волну кибератак 24 февраля за несколько часов до того, как российские военные силы проникли на территорию Украины.

Специалисты выявили новый вирус, который удаляет данные с компьютеров, подключенных к Интернету. Его целью точно была цифровая инфраструктура Украины, в том числе банки, военные объекты, государственные учреждения и промышленные предприятия.

В течение трех часов специалисты боролись с ПО, названным FoxBlade от слов "Fox" — лиса и "Blade" — клинок. В итоге им удалось заблокировать стирающий данные код и внести его в базу данных системы обнаружения вирусов, которая должна автоматически блокировать его выполнение и предотвращать "заражение" украинских компьютеров.

"Мы обеспокоены недавними кибератаками на украинские гражданские цифровые объекты, включая финансовый сектор, сельскохозяйственный сектор, службы экстренного реагирования, усилия по оказанию гуманитарной помощи, а также организации и предприятия энергетического сектора. Эти удары по гражданским объектам нарушают условия Женевской конвенции", — пишет Microsoft.

Компания предупредила об угрозе украинские органы киберзащиты. По данным New York Times, вскоре после этого топ-менеджер Microsoft Том Берт связался с заместителем советника по национальной безопасности Белого дома Энн Нойбергер, которая предложила поделиться информацией о вирусе FoxBlade и с властями европейских стран, ведь есть риск распространения вируса за пределы Украины. Американцы опасаются, что ПО может нанести большой ущерб западноевропейским банкам или НАТО.

Ранее стало известно, что украинские айтишники устраивают DDoS-атаки на российские сайты. Группа disBalancer опубликовала инструкции, благодаря которым каждый пользователь может принять участие в киберборьбе с оккупантами.

Недавно хакерская группа Anonymous объявила кибервойну РФ и атаковала российские сайты. Первыми "легли" несколько государственных сайтов и пропагандистский телеканал Russia Today.