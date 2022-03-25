Уход Microsoft из РФ "сломал" почту Mail.ru: пользователи лишились офисных сервисов

Холдинг VK, владеющий сервисом, перешел на российский аналог "МойОфис", но он не в состоянии обеспечить высокую функциональность.

Уход корпорации Microsoft лишил Россию облачных офисных сервисов, которые использовала почта Mail.ru. Об этом пишет издание "Ведомости", ссылаясь на собственные источники.

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Еще 17 марта пользователи Mail.ru начали жаловаться на то, что не могут посмотреть файлы, прикрепленные к электронным письмам. Как объяснил сотрудник компании, занимавшейся восстановлением сервиса, сбой в работе сервиса произошел сразу после того, как Microsoft отрезал доступ к своим серверам.

"Наш партнер столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией "МойОфис", чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность", — заявил представитель холдинга VK в комментарии "Ведомостям".

C 4 марта Microsoft прекратила оказывать услуги клиентам на территории России, в том числе она лишила российские компании доступа к своему облачному сервису Azure. Как оказалось, ограничения, связанные с санкциями США, коснулись уже действующих контрактов. Ярослав Шицле из юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" предположил, что договор VK с Microsoft мог содержать пункт о расторжении в одностороннем порядке.

В связи с некорректной работой электронной почтой, разработчикам пришлось искать замену для инструмента по отображению прикрепленных к е-мейлам файлов. По информации сайта CNews, VK решила использовать "Автономный модуль редактирования" от российской компании "МойОфис". Коммерческий директор Елена Непочатова рассказала, что продукт позволит пользователям открывать текстовые документы и таблицы в браузере, но редактирование пока недоступно.

Ранее писали, что Microsoft засекла опасный вирус перед вторжением РФ в Украину. Вредоносное ПО должно было удалять данные с серверов украинских банковских учреждений, промышленных предприятий, государственных органов и военных объектов, но специалисты его своевременно обезвредили.