Уход Microsoft из РФ "сломал" почту Mail.ru: пользователи лишились офисных сервисов
Холдинг VK, владеющий сервисом, перешел на российский аналог "МойОфис", но он не в состоянии обеспечить высокую функциональность.
Уход корпорации Microsoft лишил Россию облачных офисных сервисов, которые использовала почта Mail.ru. Об этом пишет издание "Ведомости", ссылаясь на собственные источники.
Еще 17 марта пользователи Mail.ru начали жаловаться на то, что не могут посмотреть файлы, прикрепленные к электронным письмам. Как объяснил сотрудник компании, занимавшейся восстановлением сервиса, сбой в работе сервиса произошел сразу после того, как Microsoft отрезал доступ к своим серверам.
"Наш партнер столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией "МойОфис", чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность", — заявил представитель холдинга VK в комментарии "Ведомостям".
C 4 марта Microsoft прекратила оказывать услуги клиентам на территории России, в том числе она лишила российские компании доступа к своему облачному сервису Azure. Как оказалось, ограничения, связанные с санкциями США, коснулись уже действующих контрактов. Ярослав Шицле из юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" предположил, что договор VK с Microsoft мог содержать пункт о расторжении в одностороннем порядке.
В связи с некорректной работой электронной почтой, разработчикам пришлось искать замену для инструмента по отображению прикрепленных к е-мейлам файлов. По информации сайта CNews, VK решила использовать "Автономный модуль редактирования" от российской компании "МойОфис". Коммерческий директор Елена Непочатова рассказала, что продукт позволит пользователям открывать текстовые документы и таблицы в браузере, но редактирование пока недоступно.
Ранее писали, что Microsoft засекла опасный вирус перед вторжением РФ в Украину. Вредоносное ПО должно было удалять данные с серверов украинских банковских учреждений, промышленных предприятий, государственных органов и военных объектов, но специалисты его своевременно обезвредили.