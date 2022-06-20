Криптовалюты потеряли более 62% своей рыночной капитализации, но Илон Маск не унывает

Генеральный директор Tesla и SpaceX верит, что даже на падении можно заработать.

Основатель Tesla и ярый сторонник криптовалют Илон Маск в очередной раз заявил, что продолжит поддерживать Dogecoin, несмотря на падение. Свою позицию он озвучил в Твиттере, сообщает interestingengineering.com.

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В ноябре прошлого года благодаря биткоину капитализация рынка криптовалют составила 2,9 триллиона долларов США, обогнав такие компании, как Tesla и Apple (если представить, что все альткойны — это продукты одной компании). В общем, децентрализованные цифровые валюты, которые рекламировались как альтернативное будущее для традиционных финансовых систем, идеально вписались в систему, которую они намерены заменить. Помимо того, что криптовалюты являются платежным средством и финансовым инструментом, хотя и довольно рискованным, они смогли заинтересовать многих инвесторов по всему миру. Однако центральные банки различных стран подняли процентные ставки, в результате чего инвесторы начали избавляться от криптовалют в поисках более безопасных активов, в которые можно было бы вложиться.

"Рынок криптовалют сократился менее чем на треть по сравнению с ноябрьскими показателями. На прошлой неделе отрасль пережила один из худших дней за всю историю, когда криптовалютные компании готовились к последствиям заморозки денежных потоков в краткосрочной перспективе. После этого курс биткоина еще больше просел — ниже 20 тысяч долларов, что стало худшим показателем за последние 18 месяцев", — пишет СМИ.

Как известно, некоторые миллиардеры, вроде Билла Гейтса и Уоррена Баффета, неоднократно критиковали криптовалюты, но находились и те, кто активно поддерживал их, как Илон Маск. Недавно некий пользователь Twitter попросил Маска поддержать Dogecoin, и Илон сделал это, купив, большое количество альткоинов.

"Криптовалютные энтузиасты могут вздохнуть с облегчением, узнав, что биткоин поднялся выше 20 тысяч долларов на утренних торгах в понедельник. Ethereum также поднялся выше оценки в 1000 долларов, что, конечно, намного меньше его пикового показателя в 4600 долларов, но все же такой курс демонстрирует тенденцию к восстановлению курса", — говорится в материале.

Как сообщает CoinDesk, недавний сдвиг курса криптовалют может сигнализировать о том, что худшее позади, и что в скором времени диджитал-активы ожидает рост.

"Ранее мы неоднократно видели, как твиты Маска буквально поднимали цены на криптовалюту. Поскольку это волатильный актив, трудно предсказать, вырастут ли альткойны в данной ситуации. Для тех, кто верит в это, настало время скупать криптомонеты по низким ценам", — пишет издание.

Ранее мы сообщали о том, что биткоин ожидает очень тяжелая фаза, так как криптовалюта пробила барьер в 30 тысяч долларов и продолжила падение.