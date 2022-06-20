Криптовалюти втратили понад 62% своєї ринкової капіталізації, але Ілон Маск не сумує

Генеральний директор Tesla та SpaceX вірить, що навіть на падінні можна заробити.

Засновник Tesla і затятий прихильник криптовалют Ілон Маск вкотре заявив, що продовжить підтримувати Dogecoin, незважаючи на падіння. Свою позицію він озвучив у Твіттері, повідомляє interestingengineering.com.

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У листопаді минулого року завдяки біткоіну капіталізація ринку криптовалют склала 2,9 трильйона доларів США, обігнавши такі компанії, як Tesla і Apple (якщо уявити, що всі альткоїни — це продукти однієї компанії). Загалом децентралізовані цифрові валюти, які рекламувалися як альтернативне майбутнє для традиційних фінансових систем, ідеально вписалися в систему, яку вони мають намір замінити. Крім того, що криптовалюти є платіжним засобом та фінансовим інструментом, хоч і досить ризикованим, вони змогли зацікавити багатьох інвесторів у всьому світі. Проте центральні банки різних країн підняли відсоткові ставки, внаслідок чого інвестори почали позбуватися криптовалют у пошуках безпечніших активів, у які можна було б вкластися.

"Ринок криптовалют скоротився менш ніж на третину порівняно з листопадовими показниками. Минулого тижня галузь пережила один із найгірших днів за всю історію, коли криптовалютні компанії готувалися до наслідків заморозки грошових потоків у короткостроковій перспективі. Після цього курс біткоїна ще більше просів — нижче 20 тисяч доларів, що стало найгіршим показником за останні 18 місяців", — пишуть ЗМІ.

Як відомо, деякі мільярдери, на кшталт Білла Гейтса та Воррена Баффета, неодноразово критикували криптовалюти, але були й ті, хто активно підтримував їх, як Ілон Маск. Нещодавно користувач Twitter попросив Маска підтримати Dogecoin, і Ілон зробив це, купивши, велику кількість альткоїнів.

"Криптовалютні ентузіасти можуть зітхнути з полегшенням, дізнавшись, що біткоїн піднявся вище 20 тисяч доларів на ранкових торгах у понеділок. Ethereum також піднявся вище за оцінку в 1000 доларів, що, звичайно, набагато менше його пікового показника 4600 доларів, але все ж таки демонструє тенденцію до відновлення курсу", — йдеться у матеріалі.

Як повідомляє CoinDesk, недавнє зрушення курсу криптовалют може сигналізувати про те, що найгірше позаду, і що незабаром діджитал-активи очікує зростання.

"Раніше ми неодноразово бачили, як твіти Маска буквально піднімали ціни на криптовалюту. Оскільки це волатильний актив, важко передбачити, чи виростуть альткоїни у цій ситуації. Для тих, хто вірить у це, настав час скуповувати криптомонети за низькими цінами", — пише видання.

Раніше ми повідомляли про те, що біткоїн очікує дуже важка фаза, оскільки криптовалюта пробила бар'єр у 30 тисяч доларів і продовжила падіння.