Создан аккумулятор на водной основе — безопасный и дешевый (видео)

Инженеры использовали недорогие и легкодоступные материалы, в том числе и обычную воду, что позволит избежать возгораний.

Бостонский стартап Alsym Energy недавно представил аккумуляторную батарею, которая может сравниться по производительности с литий-ионными аналогами, и при этом стоит существенно дешевле. Подробности сообщает interestingengineering.com.

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Инженеры использовали недорогие и легкодоступные материалы, в том числе и обычную воду, что позволит избежать возгораний, которыми "славятся" современные литий-ионные аккумуляторы. Кроме того, изобретатели надеются снизить уровень негативного воздействия на окружающую среду от добычи и использования "токсичных" металлов и других веществ, применяемых в электронике. Конструкция нового аккумулятора легко поддается переработке, что является явным преимуществом.

Издание акцентирует на том, что батарея от Alsym Energy могла бы найти применение в электромобилях, удешевив их стоимость, а также сделав их более экологичными. Недавно стартап получил от индийских инвесторов 32 миллиона долларов.

"Поскольку первым партнером Alsym Energy является автопроизводитель из Индии, стартап намерен укомплектовать электрокары своими батареями", — пишет СМИ.

"Наша цель заключалась в том, чтобы сделать электрокары более доступными", — сказал Мукеш Чаттер, генеральный директор и соучредитель стартапа.

Аккумуляторы Alsym Energy относительно дешевые, поэтому они могут заинтересовать производителей из развивающихся стран, а также для хранения автономной солнечной энергии. Это особенно важно для людей, которые в настоящее время не имеют постоянного доступа к электричеству.

"В аккумуляторе на водной основе используются другие легкодоступные компоненты, такие как марганец и оксид металла. Важно отметить, что он не содержит кобальта, дорогостоящего компонента литиевых батарей, который отрицательно влияет на окружающую среду. Стартап также не использует литий, что важно, так как в последнее время цены на литий выросли, и, как следствие, аккумуляторы из-за этого тоже подорожают", — говорится в материале.

По словам представителей Alsym Energy, новый продукт имеет "литиевые характеристики". Но в отличие от литиевых, водной батарее не грозит возгорание. Это экономит деньги, поскольку не требует специальной защиты для предотвращения возгорания и дает дополнительные возможности применения аккумуляторов, например, на судах, где безопасность крайне важна.

Если все пойдет по плану, Alsym Energy начнет бета-тестирование своих продуктов в начале 2023 года, а массовое производство начнется уже в 2025 году. Новый дизайн батареи, несомненно, вызовет волну во всем мире; однако приоритет компании состоит в том, чтобы сначала сделать его доступным в регионах с низким уровнем дохода.

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