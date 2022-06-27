Створено акумулятор на водній основі – безпечний та дешевий (відео)

Інженери використовували недорогі та доступні матеріали, зокрема і звичайну воду, що дозволить уникнути загорянь.

Бостонський стартап Alsym Energy нещодавно представив акумуляторну батарею, яка може зрівнятися за продуктивністю з літій-іонними аналогами, і водночас коштує значно дешевше. Подробиці повідомляє interestingengineering.com.

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Інженери використовували недорогі та доступні матеріали, зокрема і звичайну воду, що дозволить уникнути загорянь, якими "славляться" сучасні літій-іонні акумулятори. Крім того, винахідники сподіваються знизити рівень негативного впливу на довкілля від видобутку та використання "токсичних" металів та інших речовин, які застосовуються в електроніці. Конструкція нового акумулятора легко передається перероблюванню, що є явною перевагою.

Видання наголошує на тому, що батарея від Alsym Energy могла б знайти застосування в електромобілях, здешевивши їх вартість, а також зробивши їх екологічнішими. Нещодавно стартап отримав від індійських інвесторів 32 мільйони доларів.

"Оскільки першим партнером Alsym Energy є автовиробник з Індії, стартап має на меті укомплектувати електрокари своїми батареями", — пише ЗМІ.

"Наша мета полягала в тому, щоб зробити електрокари доступнішими", — сказав Мукеш Чаттер, генеральний директор та співзасновник стартапу.

Акумулятори Alsym Energy відносно дешеві, тому вони можуть зацікавити виробників з країн, що розвиваються, а також для зберігання автономної сонячної енергії. Це особливо важливо для людей, які нині не мають постійного доступу до електрики.

"В акумуляторі на водній основі використовуються інші легкодоступні компоненти, такі як марганець і оксид металу. Важливо зазначити, що він не містить кобальту, дорогого за вартістю компонента літієвих батарей, який негативно впливає на довкілля. Стартап також не використовує літій, що важливо, адже останнім часом ціни на літій зросли, і, як наслідок, акумулятори через це також подорожчають", — йдеться в матеріалі.

За словами представників Alsym Energy, новий продукт має "літієві характеристики". Але на відміну від літієвих, водяній батареї не загрожує займання. Це заощаджує гроші, оскільки не вимагає спеціального захисту для запобігання загорянню та дає додаткові можливості застосування акумуляторів, наприклад, на суднах, де безпека вкрай важлива.

Якщо все піде за планом, Alsym Energy розпочне бета-тестування своїх продуктів на початку 2023 року, а масове виробництво розпочнеться вже у 2025 році. Новий дизайн батареї, безперечно, викличе хвилю у всьому світі; однак пріоритет компанії полягає в тому, щоб спочатку зробити його доступним у регіонах із низьким рівнем доходу.

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