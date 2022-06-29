Хакеры атаковали "Роскосмос" после публикации данных о центрах принятия решений Запада

В госкорпорации сообщили, что атаки идут с территории России — из города Екатеринбург.

Веб-ресурс госкорпорации "Роскосмос" был атакован хактивистами после того, как на нем появились спутниковые снимки и географические координаты "центров принятия решений" (ЦПР) стран, входящих в состав НАТО. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой руководителя пресс-службы корпорации Дмитрия Струговеца.

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Струговец написал в своем Telegram-канале, что сайт госкорпорации подвергся DDoS-атаке "после публикации "Роскосмосом" космических снимков "центров принятия решений". Также чиновник добавил, что атаковали ресурс не из-за границы, а из российского города Екатеринбург.

Напомним, что вчера в официальном паблике "Роскосмоса" в Telegram были размещены спутниковые снимки с указанием тех локаций, где планируется провести встречи политиков и военных в рамках саммита НАТО в Мадриде. Также были указаны точные координаты "центров принятия решений" некоторых западных стран — Франции, Германии, Великобритании, США, Бельгии. Фокус переопубликовал этот пост в Telegram-канале "Быстрый Фокус".

Подпись под изображениями гласила:

"Пока представители 30 стран альянса, а также партнеры и кандидаты будут разбираться со стратегической концепцией до 2030 года, Роскосмос публикует спутниковые фотоснимки места проведения саммита и тех самых "центров принятия решений", поддерживающих украинских националистов".

Ранее хакеры уже атаковали дочерние предприятия "Роскосмоса". Особенно сильные DDoS-атаки были зафиксированы в начале марта 2022 года, как реакция на военную агрессию России против Украины. Тогда в корпорации сообщила, что атаки ведутся с территории нашей страны.

Фокус сообщал, что в "Роскосмосе" заявляли о готовности запустить спутник "Лыбидь" производства Украины, но только при условии, что у нашей страны появится "настоящий хозяин". Дмитрий Рогозин тогда отметил, что спутник будет доставлен на орбиту после того, как Украину "освободят" от "киевской хунты".