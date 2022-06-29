Хакери атакували "Роскосмос" після публікації даних про центри ухвалення рішень Заходу

У держкорпорації повідомили, що атаки йдуть із території Росії — з міста Єкатеринбург.

Вебресурс держкорпорації "Роскосмос" був атакований хактивістами після того, як на ньому з'явилися супутникові знімки та географічні координати "центрів ухвалення рішень" (ЦУР) країн, що входять до складу НАТО. Про це повідомляє видання "Известия" з посиланням на керівника пресслужби корпорації Дмитра Струговця.

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Струговець написав у своєму Telegram-каналі, що сайт держкорпорації зазнав DDoS-атаки після публікації "Роскосмосом" космічних знімків "центрів ухвалення рішень". Також чиновник додав, що атакували ресурс не з-за кордону, а з російського міста Єкатеринбург.

Нагадаємо, що вчора в офіційному паблік "Роскосмосу" в Telegram було розміщено супутникові знімки із зазначенням тих локацій, де планується провести зустрічі політиків і військових у рамках саміту НАТО в Мадриді. Також було зазначено точні координати "центрів прийняття рішень" деяких західних країн — Франції, Німеччини, Великобританії, США, Бельгії. Фокус переопублікував цю посаду в Telegram-каналі "Швидкий Фокус".

Підпис під зображеннями говорив:

"Поки представники 30 країн альянсу, а також партнери і кандидати будуть розбиратися зі стратегічною концепцією до 2030 року, Роскосмос публікує супутникові фото місця проведення саміту і тих "центрів прийняття рішень", що підтримують українських націоналістів".

Раніше хакери вже атакували дочірні підприємства "Роскосмосу". Особливо сильні DDoS-атаки були зафіксовані на початку березня 2022 року як реакція на військову агресію Росії проти України. Тоді корпорація повідомила, що атаки ведуться з території нашої країни.

Фокус повідомляв, що у "Роскосмосі" заявляли про готовність запустити супутник "Либідь" виробництва України, але лише за умови, що у нашої країни з'явиться "справжній господар". Дмитро Рогозін тоді зазначив, що супутника буде доставлено на орбіту після того, як Україну "звільнять" від "київської хунти".