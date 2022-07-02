Новое сверхбыстрое устройство заряжает смартфон за 13 минут: в чем его особенности (видео)

Скорость повысили, увеличив мощность устройства до 180 Вт. Не все гаджеты смогут выдержать такую нагрузку, но разработчики позаботились о защите.

Стартап Infinix анонсировала новую сверхбыструю зарядку для смартфонов Thunder Charge, которую планирует выпустить до конца года. Подробности передает портал GSM Arena.

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Зарядное устройство мощностью 180 Вт обеспечит электроэнергией смартфоны, которые Infinix обещает выпустить через несколько месяцев. Согласно разработчикам, технология позволяет зарядить аккумулятор емкостью 4500 мА/ч до 50% за 4 минуты, а полная зарядка займет 13 минут. Предусмотрены два режима: Furious для зарядки на максимальной скорости и нормальный, призванный защитить устройство от нагрева.

Мощность в 180 Вт достигается только с фирменным зарядным кабелем, выдерживающим нагрузку — в нем содержится специальный чип шифрования для проверки подлинности. Пользователи смогут использовать другие кабели и пытаться зарядить с помощью Thunder Charge гаджеты других производителей, но тогда мощность ограничивается до 60 Вт или 100 Вт.

Thunder Charge состоит из двух батарей 8C мощностью по 90 Вт, соединенных последовательно. Они питаются от трех зарядных насосов с эффективностью преобразования 99%. Кроме того, Infinix в сотрудничестве с ведущими производителями разработала конструкцию наконечника с несколькими электродами, снижающую сопротивление более чем на 50%.

Такие улучшения снижают выделение тепла, но не могут обещать полностью безопасную работу. В компании говорят, что Thunder Charge получит 111 программных и аппаратных механизмов безопасности, защищающими от перегрева, повышенного напряжения, электромагнитных помехи и других угроз, останавливая работу устройства в случае неполадок. Вдобавок, 20 датчиков следят за температурой порта USB, чипов, аккумулятора и других элементов, удерживая на уровнениже 43 градусов, чтобы замедлить деградацию батареи. Thunder Charge получил сертификат TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.

Ранее ученые из Израиля представили технологию "100in5" для сверхбыстрой зарядки батарей. Испытания показали, что с ее помощью можно за пять минут обеспечить электромобиль энергией, которой хватит на 160 километров пути. Устройство выдерживает 1000 циклов.

До этого другая группа ученых разработала квантовую батарею, которая заряжается в 200 раз быстрее обычной. Идея заключается в том, чтобы одновременно наполнять все имеющиеся энергетические ячейки.