Новий надшвидкий пристрій заряджає смартфон за 13 хвилин: у чому його особливості (відео)

Швидкість підвищили, збільшивши потужність пристрою до 180 Вт. Не всі гаджети зможуть витримати таке навантаження, але розробники подбали про захист.

Стартап Infinix анонсувала нову надшвидку зарядку для смартфонів Thunder Charge, яку планує випустити до кінця року. Подробиці передає портал GSM Arena.

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Зарядний пристрій потужністю 180 Вт забезпечить електроенергією смартфони, які Infinix обіцяє випустити за кілька місяців. За розробниками, технологія дозволяє зарядити акумулятор ємністю 4 500 мА/год до 50% за 4 хвилини, а повна зарядка займе 13 хвилин. Передбачені два режими: Furious для заряджання на максимальній швидкості та нормальний, покликаний захистити пристрій від нагрівання.

Потужність 180 Вт досягається тільки з фірмовим зарядним кабелем, що витримує навантаження — в ньому міститься спеціальний чіп шифрування для перевірки справжності. Користувачі зможуть використовувати інші кабелі та намагатися зарядити за допомогою Thunder Charge гаджети інших виробників, але потужність обмежується до 60 Вт або 100 Вт.

Thunder Charge складається із двох батарей 8C потужністю по 90 Вт, з'єднаних послідовно. Вони живляться від трьох зарядних насосів з ефективністю перетворення 99%. Крім того, Infinix у співпраці з провідними виробниками розробила конструкцію наконечника з кількома електродами, що знижує опір більш ніж на 50%.

Такі покращення знижують виділення тепла, але не можуть обіцяти повністю безпечну роботу. У компанії кажуть, що Thunder Charge отримає 111 програмних та апаратних механізмів безпеки, що захищають від перегріву, підвищеної напруги, електромагнітних перешкод та інших загроз, зупиняючи роботу пристрою у разі неполадок. Крім того, 20 датчиків стежать за температурою порту USB, чіпів, акумулятора й інших елементів, утримуючи на рівні нижче 43 градусів, щоб уповільнити деградацію батареї. Thunder Charge отримав сертифікат TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.

Раніше вчені з Ізраїлю представили технологію "100in5" для надшвидкої зарядки батарей. Випробування показали, що за її допомогою можна за п'ять хвилин забезпечити електромобіль енергією, якою вистачить на 160 кілометрів шляху. Пристрій витримує 1 000 циклів.

До цього інша група вчених розробила квантову батарею, яка заряджається в 200 разів швидше за звичайну. Ідея полягає в тому, щоб одночасно наповнювати всі наявні енергетичні осередки.