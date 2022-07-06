Сколько зарабатывают айтишники в Украине во время войны, — исследование

В общем зарплаты специалистов выросли по сравнению с прошлым годом, но в некоторых городах стали платить меньше.

В июне 2022 года портал DOU.ua провел опрос и поинтересовался, сколько же зарабатывают украинские ІТ-специалисты во время войны. В исследовании приняли участие рекордные 15136 человек, при этом 7558 анкет заполнили разработчики всех уровней.

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Как оказалось, зарплаты украинских айтишников в этом году выросли, несмотря на войну: в июне медианный показатель составил $3400 против $3300 в декабре 2021-го. Сильнее всего увеличилсь доходы опытных разработчиков уровня Senior и выше, при этом 1% респондентов получают более $10 тыс в месяц, а 4% — больше $7500.

[ + – ] Медианные зарплаты IT-специалистов в 2011-2022 годах Фото: dou.ua

Медианные зарплаты IT-специалистов Украины по уровням:

System Architect — $6600 (+$400);

Team/Technical Lead — $5200 (+$200);

Senior Software Engineer — $4700 (+$200);

Middle Software Engineer — $2600 (+$100);

Junior Software Engineer — $950 (+$50);

Intern/Trainee Software Engineer — $450 (+$50).

Исследователи обратили внимание, что активнее всего увеличивается зарплата айтишников с опытом работы более шести лет. Многим новичкам с опытом менее полугода в последние месяцы платили даже меньше, чем в декабре 2021 года. После девяти лет в IT и после семи лет работы по специальности доходы разработчиков практически перестают увеличиваться.

Зарплаты IT-специалистов в Украине по городам:

Киев — $3600;

Львов — $3600;

Ужгород — $3600;

Хмельницкий — $3200;

Луцк — $3200;

Винница — $3125;

Ивано-Франковск — $3100;

Днепр — $3000;

Одесса — $3000;

Черновцы — $3000;

Полтава — $3000;

Черкассы — $3000;

Тернополь — $3000;

Ровно — $3000;

Чернигов — $2850;

Сумы — $2800;

Харьков — $2680;

Кропивницкий — $2500;

Запорожье — $2475;

Житомир — $2418;

Кривой Рог -$2400;

Николаев — $2375;

Другое — $2500.

Стоит отметить, что медианные зарплаты во многих городах упали по сравнению с декабрем, в том числе в Киеве (- $200), Харькове (- $420), Одессе (- $300), Днепре (- $200). По словам аналитиков, украинский рынок сейчас нестабильный и доходы в IT будут меняться вместе с ситуацией на фронте. Больше всего сейчас получают разработчики, сумевшие выехать за границу после начала российского вторжения — около $4100, среди них более 54% имеют уровень Senior и выше. Лучше всего платят в Португалии ($5500), Испании ($4500) и Польше ($4000).

Как показал опрос, только 4% представителей IT-отрасли потеряли работу из-за войны, при этом около половины из них уже нашли новые рабочие места. 38% респондентов заявили, что им пришлось переехать, 28% из них продолжают трудиться в других городах или областях Украины, 23% уезжали, но уже вернулись. Больше всего разработчиков сейчас живет в Киеве — 25%, хотя до войны их доля составляла 42%, на втором месте находится Львов с 20%. Около 1% опрошенных поступили на службу в Вооруженные силы, хотя их реальное количество может быть большим.

DOU дополнительно сообщил, что в опросе приняли участие как IT-специалисты, которые остались в Украине, так и переехавшие за границу. Организаторы не брали в расчет людей, которые нашли новую работу в других странах, поскольку в таком случае они ушли с украинского рынка.

Ранее стало известно, что треть айтишников покинули Россию после начала вторжения в Украину. Российские специалисты переезжают жить в Грузию, Армению, Турцию и другие страны, большинство из них не собираются возвращаться на родину.