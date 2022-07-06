Сколько зарабатывают айтишники в Украине во время войны, — исследование
В общем зарплаты специалистов выросли по сравнению с прошлым годом, но в некоторых городах стали платить меньше.
В июне 2022 года портал DOU.ua провел опрос и поинтересовался, сколько же зарабатывают украинские ІТ-специалисты во время войны. В исследовании приняли участие рекордные 15136 человек, при этом 7558 анкет заполнили разработчики всех уровней.
Как оказалось, зарплаты украинских айтишников в этом году выросли, несмотря на войну: в июне медианный показатель составил $3400 против $3300 в декабре 2021-го. Сильнее всего увеличилсь доходы опытных разработчиков уровня Senior и выше, при этом 1% респондентов получают более $10 тыс в месяц, а 4% — больше $7500.
Медианные зарплаты IT-специалистов Украины по уровням:
- System Architect — $6600 (+$400);
- Team/Technical Lead — $5200 (+$200);
- Senior Software Engineer — $4700 (+$200);
- Middle Software Engineer — $2600 (+$100);
- Junior Software Engineer — $950 (+$50);
- Intern/Trainee Software Engineer — $450 (+$50).
Исследователи обратили внимание, что активнее всего увеличивается зарплата айтишников с опытом работы более шести лет. Многим новичкам с опытом менее полугода в последние месяцы платили даже меньше, чем в декабре 2021 года. После девяти лет в IT и после семи лет работы по специальности доходы разработчиков практически перестают увеличиваться.
Зарплаты IT-специалистов в Украине по городам:
- Киев — $3600;
- Львов — $3600;
- Ужгород — $3600;
- Хмельницкий — $3200;
- Луцк — $3200;
- Винница — $3125;
- Ивано-Франковск — $3100;
- Днепр — $3000;
- Одесса — $3000;
- Черновцы — $3000;
- Полтава — $3000;
- Черкассы — $3000;
- Тернополь — $3000;
- Ровно — $3000;
- Чернигов — $2850;
- Сумы — $2800;
- Харьков — $2680;
- Кропивницкий — $2500;
- Запорожье — $2475;
- Житомир — $2418;
- Кривой Рог -$2400;
- Николаев — $2375;
- Другое — $2500.
Стоит отметить, что медианные зарплаты во многих городах упали по сравнению с декабрем, в том числе в Киеве (- $200), Харькове (- $420), Одессе (- $300), Днепре (- $200). По словам аналитиков, украинский рынок сейчас нестабильный и доходы в IT будут меняться вместе с ситуацией на фронте. Больше всего сейчас получают разработчики, сумевшие выехать за границу после начала российского вторжения — около $4100, среди них более 54% имеют уровень Senior и выше. Лучше всего платят в Португалии ($5500), Испании ($4500) и Польше ($4000).
Как показал опрос, только 4% представителей IT-отрасли потеряли работу из-за войны, при этом около половины из них уже нашли новые рабочие места. 38% респондентов заявили, что им пришлось переехать, 28% из них продолжают трудиться в других городах или областях Украины, 23% уезжали, но уже вернулись. Больше всего разработчиков сейчас живет в Киеве — 25%, хотя до войны их доля составляла 42%, на втором месте находится Львов с 20%. Около 1% опрошенных поступили на службу в Вооруженные силы, хотя их реальное количество может быть большим.
DOU дополнительно сообщил, что в опросе приняли участие как IT-специалисты, которые остались в Украине, так и переехавшие за границу. Организаторы не брали в расчет людей, которые нашли новую работу в других странах, поскольку в таком случае они ушли с украинского рынка.
Ранее стало известно, что треть айтишников покинули Россию после начала вторжения в Украину. Российские специалисты переезжают жить в Грузию, Армению, Турцию и другие страны, большинство из них не собираются возвращаться на родину.