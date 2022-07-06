Скільки заробляють айтішники в Україні під час війни, — дослідження

Загалом зарплати фахівців зросли, якщо порівняти з минулим роком, але в деяких містах стали платити менше.

У червні 2022 року портал DOU.ua провів опитування та поцікавився, скільки ж заробляють українські ІТ-фахівці під час війни. В дослідженні взяли участь рекордні 15 136 осіб, водночас 7 558 анкет заповнили розробники всіх рівнів.

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Як виявилося, зарплати українських айтішників цього року зросли, попри війну: в червні медіанний показник становив $3 400 проти $3 300 у грудні 2021-го. Найбільше виросли доходи досвідчених розробників рівня Senior і вище, разом з тим 1% респондентів одержує понад $10 тис. на місяць, а 4% — понад $7 500.

[ + – ] Медіанні зарплати IT-фахівців у 2011-2022 роках Фото: dou.ua

Медіанні зарплати IT-фахівців України за рівнями:

System Architect — $ 6 600 (+ $ 400);

Team/Technical Lead — $ 5 200 (+ $ 200);

Senior Software Engineer — $ 4 700 (+ $ 200);

Middle Software Engineer — $ 2 600 (+ $ 100);

Junior Software Engineer — $ 950 (+ $ 50);

Intern/Trainee Software Engineer — $450 (+$50).

Дослідники звернули увагу, що найактивніше збільшується зарплата айтішників з досвідом роботи понад шість років. Багатьом новачкам із досвідом менш як пів року в останні місяці платили навіть менше, ніж у грудні 2021 року. Після дев'яти років в IT та після семи років роботи за спеціальністю доходи розробників практично перестають збільшуватися.

Зарплати IT-фахівців в Україні за містами:

Київ — $3 600;

Львів — $3 600;

Ужгород — $3 600;

Хмельницький – $3 200;

Луцьк — $3 200;

Вінниця — $3 125;

Івано-Франківськ — $3 100;

Дніпро — $3 000;

Одеса — $3 000;

Чернівці – $3 000;

Полтава — $3 000;

Черкаси — $3 000;

Тернопіль — $3 000;

Рівне — $3 000;

Чернігів — $ 2 850;

Суми — $ 2 800;

Харків — $ 2 680;

Кропивницький — $2 500;

Запоріжжя — $2 475;

Житомир — $ 2 418;

Кривий Ріг — $2 400;

Миколаїв — $ 2 375;

Інше — $2 500.

Варто зазначити, що медіанні зарплати в багатьох містах впали, якщо порівняти з груднем, зокрема в Києві (-$200), Харкові (-$420), Одесі (-$300), Дніпрі (-$200). За словами аналітиків, український ринок зараз нестабільний і доходи в ІТ змінюватимуться разом із ситуацією на фронті. Найбільше зараз отримують розробники, які зуміли виїхати за кордон після початку російського вторгнення — близько 4 100 доларів, серед них понад 54% мають рівень Senior і вище. Найкраще платять у Португалії ($5 500), Іспанії ($4 500) та Польщі ($4 000).

Як показало опитування, лише 4% представників IT-галузі втратили роботу через війну, водночас близько половини з них уже знайшли нові робочі місця. 38% респондентів заявили, що їм довелося переїхати, 28% із них продовжують працювати в інших містах чи областях України, 23% виїжджали, але вже повернулися. Найбільше розробників зараз живе в Києві — 25%, хоча до війни їхня частка становила 42%, на другому місці знаходиться Львів із 20%. Близько 1% опитаних надійшли на службу до Збройних сил, хоча їх реальна кількість може бути більшою.

DOU додатково повідомив, що в опитуванні взяли участь як IT-фахівці, які залишилися в Україні, так і ті, які переїхали за кордон. Організатори не брали до уваги людей, які знайшли нову роботу в інших країнах, оскільки в такому разі вони пішли з українського ринку.

Раніше стало відомо, що третина айтішників покинула Росію після початку вторгнення в Україну. Російські фахівці переїжджають жити до Грузії, Вірменії, Туреччини та інших країн, більшість із них не збираються повертатися на батьківщину.