Біжуть до Грузії, Туреччини та Вірменії: третина айтішників залишили Росію (опитування)

Більшість біженців із РФ молодші 35 років. Близько 70% упевнені, що ніколи не повернуться назад, незважаючи на фінансові труднощі за кордоном.

Після початку повномасштабної війни Росію залишили близько 300 тисяч жителів. Про це йдеться в розслідуванні некомерційної організації OK Russians, яка допомагає росіянам, які виступають проти війни в Україні та постраждали від дій влади.

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Найпопулярніші напрямки переїзду — Грузія, Туреччина та Вірменія. Третина тих, хто залишив РФ, — фахівці IT-сфери. Далі йдуть менеджери, представники офісних і творчих спеціальностей (юристи, психологи, дизайнери, блогери, співробітники некомерційних організацій, журналісти, консультанти й інші).

Переважна кількість тих, хто виїхав, молодші 35 років (57%), ще 68% кажуть, що залишили РФ на довгий термін або назавжди.

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"Для людей це швидше вимушена й термінова евакуація, ніж продумане рішення. Багато хто замислювався про еміграцію і раніше, але поточна ситуація стала для них "останньою краплею". Рішення про переїзд — емоційне, вибір країни для переїзду — швидше за принципом "куди можна виїхати просто зараз". У багатьох за час пандемії закінчилися візи", — стверджують автори.

Виїзд із Росії — головні причини

Розслідувачі виділили 6 основних груп причин від'їзду росіян:

Незгода з війною в Україні . Молоді люди не хочуть жити в країні-агресорі та ставати "співучасниками злочину". Багато хто в жаху від того, що Росія напала на Україну.

. Молоді люди не хочуть жити в країні-агресорі та ставати "співучасниками злочину". Багато хто в жаху від того, що Росія напала на Україну. Страх репресій . Люди бояться звільнень, виключень із ВНЗ і переслідувань із політичних мотивів. Деякі респонденти вже мають адміністративні та кримінальні справи.

. Люди бояться звільнень, виключень із ВНЗ і переслідувань із політичних мотивів. Деякі респонденти вже мають адміністративні та кримінальні справи. Складнощі на роботі . Росіяни втрачають робочі місця, оскільки роботодавці залишають ринок РФ. Співпрацювати з іноземними клієнтами й отримувати від них гроші стає практично неможливо.

. Росіяни втрачають робочі місця, оскільки роботодавці залишають ринок РФ. Співпрацювати з іноземними клієнтами й отримувати від них гроші стає практично неможливо. Рівень життя стрімко падає. Доводиться "затягувати пояси" й думати про виживання замість комфортного життя.

Доводиться "затягувати пояси" й думати про виживання замість комфортного життя. Відсутність перспектив і страх за майбутнє дітей. Надії на те, що найближчими 20 роками відновиться нормальне життя, немає.

Надії на те, що найближчими 20 роками відновиться нормальне життя, немає. Відчуження. Люди почуваються зайвими серед тих, хто підтримує чинний режим.

Тільки 1/4 тих, хто виїхав, почуваються на новому місці впевнено. Росіян переслідують фінансові проблеми — доступ до накопичень і зарплат на рахунках у РФ, пошук нової роботи та високий рівень життя в інших країнах.

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"Багато хто був не готовий до переїзду ні матеріально, ні морально. Більшість має незначні накопичення, яких вистачить на кілька місяців життя, якщо джерело доходу раптом зникне. Кожен п'ятий стикається з труднощами отримання або продовження легального статусу в країні перебування", — повідомили в організації .

В опитуванні OK Russians брали участь 2067 осіб, які виїхали з Росії після початку війни. Посилання на опитування поширювали в тематичних чатах і групах у соцмережах. Опитування проходило 16 березня.

Зазначимо, що Київський міжнародний інститут соціології раніше з'ясував, що через війну понад 57% українських дітей виростуть за кордоном, якщо бойові дії триватимуть довго. Більшість тих, хто виїхав, за те, щоб їхні діти залишилися в Україні.

Головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов продав свою нобелівську медаль Премії миру-2021 за $103,5 млн і направив гроші на допомогу українським дітям-біженцям.