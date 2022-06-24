Бегут в Грузию, Турцию и Армению: треть айтишников покинули Россию (опрос)

Большинство беженцев из РФ моложе 35 лет. Около 70% уверены, что никогда не вернутся обратно, несмотря на финансовые трудности за границей.

После начала полномасштабной войны Россию покинули около 300 тысяч человек. Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации OK Russians, которая помогает россиянам, выступающим против войны в Украине и пострадавшим от действий властей.

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Самые популярные направления переезда – Грузия, Турция и Армения. Треть покинувших РФ — специалисты IT-сферы. Далее идут менеджеры, представители офисных и творческих специальностей (юристы, психологи, дизайнеры, блогеры, сотрудники некоммерческих организаций, журналисты, консультанты и другие).

Преобладающее количество выехавших моложе 35 лет (57%), еще 68% говорят, что покинули РФ на долгий срок или навсегда.

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"Для людей это скорее вынужденная и срочная эвакуация, чем продуманное решение. Многие задумывались об эмиграции и раньше, но текущая ситуация стала для них "последней каплей". Решение о переезде — эмоциональное, выбор страны для переезда — скорее по принципу "куда можно уехать прямо сейчас". У многих за время пандемии истекли визы", – утверждают авторы.

Выезд из России – главные причины

Расследователи выделили 6 основных групп причин отъезда россиян:

Несогласие с войной в Украине . Молодые люди не хотят жить в стране-агрессоре и становиться "соучастниками преступления". Многие в ужасе от того, что Россия напала на Украину.

. Молодые люди не хотят жить в стране-агрессоре и становиться "соучастниками преступления". Многие в ужасе от того, что Россия напала на Украину. Страх репрессий . Люди боятся увольнений, исключений из ВУЗов и преследований по политическим мотивам. У некоторых респондентов уже имеются административные и уголовные дела.

. Люди боятся увольнений, исключений из ВУЗов и преследований по политическим мотивам. У некоторых респондентов уже имеются административные и уголовные дела. Сложности на работе . Россияне теряют рабочие месте, поскольку работодатели покидают рынок РФ. Сотрудничать с иностранными клиентами и получать от них деньги становится практически невозможно.

. Россияне теряют рабочие месте, поскольку работодатели покидают рынок РФ. Сотрудничать с иностранными клиентами и получать от них деньги становится практически невозможно. Уровень жизни стремительно падает. Приходится "затягивать пояса" и думать о выживании вместо комфортной жизни.

Приходится "затягивать пояса" и думать о выживании вместо комфортной жизни. Отсутствие перспектив и боязнь за будущее детей. Надежды на то, что в ближайшие 20 лет восстановится нормальная жизнь, нет.

Надежды на то, что в ближайшие 20 лет восстановится нормальная жизнь, нет. Отчуждение. Ощущение лишним среди поддерживающих правящий режим.

Только 1/4 уехавших чувствуют себя на новом месте уверенно. Россиян преследуют финансовые проблемы – доступ к накоплениями и зарплатам на счетах в РФ, поиск новой работы и высокий уровень жизни в других странах.

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"Многие были не готовы к переезду ни материально, ни морально. Большинство располагает незначительными накоплениями, которых хватит на несколько месяцев жизни, если источник дохода вдруг исчезнет. Каждый пятый сталкивается с трудностями получения или продления легального статуса в стране пребывания", – сообщили в организации.

В опросе OK Russians участвовали 2067 человек, уехавших из России после начала войны. Ссылку на опрос распространяли в тематических чатах и группы в соцсетях. Опрос проводился 16 марта.

Отметим, что Киевский международный институт социологии ранее выяснил, что из-за войны более 57% украинских детей выраcтут за границей, если боевые действия будут длиться долго. Большинство выехавших за то, чтобы их дети остались в Украине.

Главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль Премии мира-2021 за $103,5 млн и направил деньги на помощь украинским детям-беженцам.