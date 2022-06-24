Бегут в Грузию, Турцию и Армению: треть айтишников покинули Россию (опрос)
Большинство беженцев из РФ моложе 35 лет. Около 70% уверены, что никогда не вернутся обратно, несмотря на финансовые трудности за границей.
После начала полномасштабной войны Россию покинули около 300 тысяч человек. Об этом говорится в расследовании некоммерческой организации OK Russians, которая помогает россиянам, выступающим против войны в Украине и пострадавшим от действий властей.
Самые популярные направления переезда – Грузия, Турция и Армения. Треть покинувших РФ — специалисты IT-сферы. Далее идут менеджеры, представители офисных и творческих специальностей (юристы, психологи, дизайнеры, блогеры, сотрудники некоммерческих организаций, журналисты, консультанты и другие).
Преобладающее количество выехавших моложе 35 лет (57%), еще 68% говорят, что покинули РФ на долгий срок или навсегда.
"Для людей это скорее вынужденная и срочная эвакуация, чем продуманное решение. Многие задумывались об эмиграции и раньше, но текущая ситуация стала для них "последней каплей". Решение о переезде — эмоциональное, выбор страны для переезда — скорее по принципу "куда можно уехать прямо сейчас". У многих за время пандемии истекли визы", – утверждают авторы.
Выезд из России – главные причины
Расследователи выделили 6 основных групп причин отъезда россиян:
- Несогласие с войной в Украине. Молодые люди не хотят жить в стране-агрессоре и становиться "соучастниками преступления". Многие в ужасе от того, что Россия напала на Украину.
- Страх репрессий. Люди боятся увольнений, исключений из ВУЗов и преследований по политическим мотивам. У некоторых респондентов уже имеются административные и уголовные дела.
- Сложности на работе. Россияне теряют рабочие месте, поскольку работодатели покидают рынок РФ. Сотрудничать с иностранными клиентами и получать от них деньги становится практически невозможно.
- Уровень жизни стремительно падает. Приходится "затягивать пояса" и думать о выживании вместо комфортной жизни.
- Отсутствие перспектив и боязнь за будущее детей. Надежды на то, что в ближайшие 20 лет восстановится нормальная жизнь, нет.
- Отчуждение. Ощущение лишним среди поддерживающих правящий режим.
Только 1/4 уехавших чувствуют себя на новом месте уверенно. Россиян преследуют финансовые проблемы – доступ к накоплениями и зарплатам на счетах в РФ, поиск новой работы и высокий уровень жизни в других странах.
"Многие были не готовы к переезду ни материально, ни морально. Большинство располагает незначительными накоплениями, которых хватит на несколько месяцев жизни, если источник дохода вдруг исчезнет. Каждый пятый сталкивается с трудностями получения или продления легального статуса в стране пребывания", – сообщили в организации.
В опросе OK Russians участвовали 2067 человек, уехавших из России после начала войны. Ссылку на опрос распространяли в тематических чатах и группы в соцсетях. Опрос проводился 16 марта.
Отметим, что Киевский международный институт социологии ранее выяснил, что из-за войны более 57% украинских детей выраcтут за границей, если боевые действия будут длиться долго. Большинство выехавших за то, чтобы их дети остались в Украине.
Главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль Премии мира-2021 за $103,5 млн и направил деньги на помощь украинским детям-беженцам.