Конкурент RQ-180: новый полностью автономный дрон-невидимка прошел испытания (видео)

Конструкция "летающее крыло" делает аппарат менее заметным и более быстрым, но для этого приходится жертвовать высотой и маневренностью.

Индия успешно испытала прототип автономного беспилотного дрона-невидимки на полигоне в Читрадурге, штат Карнатака. Об этом пишет сайт Asia Times, ссылаясь на информацию от Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO).

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Проект получил название Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator (Демонстратор технологии автономного летающего крыла), его также называют Stealth Wing Flying Testbed или SWIFT. Это уменьшенная версия индийского боевого дрона Ghatak, собранная для тестирования технологий малозаметности и быстрой автономной посадки. Министерство обороны Индии заявило, что аппарат идеально совершил полностью автономный полет, прошел через запрограммированные точки в пространстве и плавно приземлился.

"Этот полет знаменует собой важную веху в проверке критически важных технологий для разработки будущих беспилотных летательных аппаратов и является важным шагом на пути к самостоятельности таких стратегических оборонных технологиях", — отмечается в заявлении.

По информации сайта Times Now, длина беспилотника составляет 3,96 метра, размах крыльев — 4,8 метра, вес — чуть 1043 кг, то есть чуть больше тонны. Сейчас в прототипе установлен двигатель российского предприятия "Сатурн 36МТ", это говорит о том, что Индия пока не может полностью отказаться от зарубежных технологий в пользу собственных. Впрочем, источники устверждают, что мотор из России со временем заменят на малый турбовентиляторный двигатель от Исследовательского центра газовых турбин DRDO.

Согласно российскому оборонному сайту Top War, конструкция летающего крыла обеспечивает повышенную скорость полета, меньшее лобовое сопротивление и менее заметна для радаров. Для этого приходится жертвовать стабильностью полета, маневренностью и подъемной силой. Несмотря на такие недостатки, конструкцию летающего крыла можно наблюдать и у других военных беспилотников, например, у американских RQ-170 Sentinel, российских Су-70 "Охотник B" и китайских Hongdu GJ-11.

Один из ученых заявил Defense News, что разработчикам необходимо провести еще десять испытаний, чтобы выявить и исправить проблемы конструкции, после этого Индия сможет приступить к серийному производству Ghatak. Этот дрон будет запускать высокоточные ракеты, которые все еще находятся в разработке. Как добавил источник, с помощью Ghatak индусы хотят повысить атакующий потенциал своих военно-воздушных сил и снизить количество человеческих жертв во время проведения операций.

Как пишет Asia Times, Ghatak по своим характеристикам напоминает новый дрон-невидимку США RQ-180, который компания Northrop Grumman разрабатывает для выполнения боевых задач в защищенном вражеском воздушном пространстве. Но судя по габаритам, индийский аппарат может быть похож на меньший RQ-170 Sentinel. Вероятно, разрабатывать "невидимый" дрон Индию побудило усиление ПВО Пакистаном, который в октябре 2021 года заявил о размещении систем большой дальности HQ-9/P китайского производства в ответ на авиаудары по Балакоту в 2019 году.

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