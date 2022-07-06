Конкурент RQ-180: новий повністю автономний дрон-невидимка пройшов випробування (відео)

Конструкція "літальне крило" робить апарат менш помітним і швидшим, але для цього доводиться жертвувати висотою та маневреністю.

Індія успішно випробувала прототип автономного безпілотного дрона-невидимки на полігоні у Читрадурзі, штат Карнатака. Про це пише сайт Asia Times, посилаючись на інформацію від Організацією оборонних досліджень та розробок (DRDO).

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Проект отримав назву Autonomous Flying Wing Technology Demonstrator (демонстратор технології автономного літаючого крила), його також називають Stealth Wing Flying Testbed або SWIFT. Це зменшена версія індійського бойового дрону Ghatak, зібрана для тестування технологій малопомітності та швидкої автономної посадки. Міністерство оборони Індії заявило, що апарат ідеально здійснив повністю автономний політ, пройшов через запрограмовані точки у просторі та плавно приземлився.

"Цей політ знаменує собою важливу віху у перевірці критично важливих технологій для розробки майбутніх безпілотних літальних апаратів і є важливим кроком на шляху до самостійності таких стратегічних оборонних технологій", — наголошується в заяві.

За інформацією сайту Times Now, довжина безпілотника становить 3,96 метра, розмах крил — 4,8 метра, вага — трохи 1043 кг, тобто трохи більше за тонну. Зараз у прототипі встановлений двигун російського підприємства "Сатурн 36МТ", це говорить про те, що Індія поки що не може повністю відмовитися від зарубіжних технологій на користь власних. Втім, джерела стверджують, що двигун із Росії згодом замінять на малий турбовентиляторний двигун від Дослідницького центру газових турбін DRDO.

Згідно з російським оборонним сайтом Top War, конструкція літаючого крила забезпечує підвищену швидкість польоту, менший лобовий опір і менш помітна для радарів. Для цього доводиться жертвувати стабільністю польоту, маневреністю та підйомною силою. Незважаючи на такі недоліки, конструкцію крила, що літає, можна спостерігати і в інших військових безпілотників, наприклад, у американських RQ-170 Sentinel, російських Су-70 "Мисливець B" і китайських Hongdu GJ-11.

Один із учених заявив Defense News, що розробникам необхідно провести ще десять випробувань, щоб виявити та виправити проблеми конструкції, після цього Індія зможе приступити до серійного виробництва Ghatak. Цей дрон запускатиме високоточні ракети, які все ще перебувають у розробці. Як додало джерело, за допомогою Ghatak індуси хочуть підвищити атакуючий потенціал своїх військово-повітряних сил та знизити кількість людських жертв під час проведення операцій.

Як пише Asia Times, Ghatak за своїми характеристиками нагадує новий дрон-невидимку США RQ-180, який компанія Northrop Grumman розробляє для виконання бойових завдань у захищеному ворожому повітряному просторі. Але судячи з габаритів, індійський апарат може бути схожим на менший RQ-170 Sentinel. Ймовірно, розробляти "невидимий" дрон Індію спонукало посилення ППО Пакистаном, який у жовтні 2021 року заявив про розміщення систем великої дальності HQ-9/P китайського виробництва у відповідь на авіаудари Балакоту в 2019 році.

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