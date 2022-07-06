В России будут следить за пользователями сайтов объявлений, чтобы не призывали к терактам

В Госдуме РФ боятся, что через "доски объявлений" россияне смогут пропагандировать культ насилия и сливать гостайны.

Госдума РФ сегодня приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий регуляторные нормы относительно работы сайтов частных объявлений. Подробности рассказало издание РБК.

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Законопроект содержит изменения, которые хотят внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". СМИ сообщило, что согласно новым изменениям деятельность сайтов, интернет-страниц, информационных систем, компьютерных программ, позволяющих юзерам размещать разного рода объявления (купли-продажи, предоставление услуг, выполнение работ, поиск работы и открытие вакансий и пр.) будет урегулирована, но при условии, что такой сайт имеет более 10 млн активных пользователей ежемесячно. Так, в Госдуме предложили запретить иностранцам владеть 100% таких интернет-компаний. Им может принадлежать максимум 20-процентная доля. Владельцем же должен быть гражданин РФ или российское юридическое лицо.

Сайт может быть заблокирован, а его владельцы оштрафованы, если на нем появится информация следующего рода:

публичные призывы к совершению террористических актов,

пропаганда порнографии,

пропаганда культа насилия и жестокости,

нецензурные высказывания;

распространения информации, порочащей граждан РФ, или отдельные категории граждан РФ, по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка и т.д.

Запрещается также использовать доски объявлений "для совершения уголовно наказуемых деяний" и "разглашения государственной или другой специально охраняемой тайны", — пишет СМИ.

Российские законотворцы хотят поручить Роскомнадзору создание реестра онлайновых "досок объявлений" и наблюдение за их деятельностью, чтобы впоследствии "выявлять нарушения", а при отказе со стороны владельцев устранять нарушения, блокировать веб-ресурсы через суд.

Ранее Фокус сообщал о том, что российское государство отказалось поддерживать операторов связи, полагая, что санкционное давление со стороны США и союзников их никак не коснулось.