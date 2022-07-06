У Росії стежитимуть за користувачами сайтів оголошень, щоб не закликали до терактів

У Держдумі РФ бояться, що через "дошки оголошень" росіяни зможуть пропагувати культ насильства та зливати держтаємниці.

Держдума РФ сьогодні ухвалила у першому читанні законопроєкт, що встановлює регуляторні норми щодо роботи сайтів приватних оголошень. Подробиці розповіло видання РБК.

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Законопроєкт містить зміни, які хочуть внести до закону "Про інформацію, інформаційні технології та про захист інформації". ЗМІ повідомило, що згідно з новими змінами діяльність сайтів, інтернет-сторінок, інформаційних систем, комп'ютерних програм, що дозволяють користувачам розміщувати різноманітні оголошення (купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, пошук роботи та відкриття вакансій тощо) буде врегульовано, але за умови, що такий сайт має понад 10 млн активних користувачів щомісяця. Так, у Держдумі запропонували заборонити іноземцям володіти 100% таких інтернет-компаній. Їм може належати максимум 20% частка. Власником же має бути громадянин РФ чи російська юридична особа.

Сайт може бути заблокований, а його власники оштрафовані, якщо на ньому з'явиться наступна інформація:

публічні заклики до здійснення терористичних актів;

пропаганда порнографії;

пропаганда культу насильства та жорстокості;

нецензурні висловлювання;

поширення інформації, що ганьбить громадян РФ, або окремі категорії громадян РФ, за ознаками статі, віку, расової або національної приналежності, мови тощо.

Забороняється також використовувати дошки оголошень "для вчинення кримінальних діянь" і "розголошення державної або іншої спеціально охоронюваної таємниці", — пише ЗМІ.

Російські законотворці хочуть доручити Роскомнагляду створення реєстру онлайнових "дошок оголошень" і спостереження за їх діяльністю, щоб згодом "фіксувати порушення", а в разі відмови з боку власників усувати порушення, блокувати вебресурси через суд.

Раніше Фокус повідомляв про те, що російська держава відмовилася підтримувати операторів зв'язку, вважаючи, що санкційний тиск із боку США та союзників їх ніяк не торкнувся.