Дрон DJI помог ВСУ уничтожить кухню, военных и бронетехнику РФ (видео)

Бойцы подразделения SIGNUM навели артиллеристов на вражеские позиции, обеспечив прямые попадания.

Украинские военнослужащие показали, как уничтожают россиян на Изюмском направлении с помощью квадрокоптера. Видео опубликовали в Telegram-канале "Нетвойне".

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Судя по логотипу, свою работу записали на камеру для истории бойцы добровольческого подразделения SIGNUM. Они использовали беспилотник для наведения артиллерийского огня на позицию ВС РФ. В результате трех прямых попаданий бойцам ВСУ удалось уничтожить личный состав, кухню и вражеский бронетранспортер. В здании, где разместились оккупанты, начался сильный пожар. После первого успешного попадания артиллеристы повторили удар по тем же координатам и снова поразили указанную цель.

"Цель на кухню, они там ходили… больше не будут. А горит-то как", — говорят военные за кадром.

Модель дрона неизвестна, однако в кадре можно рассмотреть пульт управления DJI Smart Controller от китайской компании DJI, занимающейся производством коммерческих БПЛА. Как предполагает сайт Gagadget, наводчики из SIGNUM могли использовать модели DJI Mini 2, Mavic 2 или Mavic Air 2. Кроме того, пульт совместим с более продвинутыми квадрокоптерами DJI Mavic 2 Enterprise Series и DJI Phantom 4 Pro V2.0.

В апреле DJI остановила поставки дронов в Россию и Украину. Как публично объявила компания, она не хочет, чтобы участники войны использовали ее продукцию в боевых действиях. Производитель попросил дилеров не продавать беспилотники украинцам и россиянам, однако не может напрямую контролировать поставки за рубежом, поэтому ВСУ имеет возможность получать летательные аппараты.

Писали также, что украинские инженеры собирают для ВСУ аналог дрона DJI Inspire 2. Модель под названием Valkyrie получит характеристики, близкие к китайскому беспилотнику, но обойдется украинским военным на $500 дешевле. Разработчики предлагают использовать их для разведки или сброса гранат на противника.