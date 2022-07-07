Дрон DJI допоміг ЗСУ знищити кухню, військових і бронетехніку РФ (відео)

Бійці підрозділу SIGNUM навели артилеристів на ворожі позиції, забезпечивши прямі влучення.

Українські військовослужбовці показали, як знищують росіян на Ізюмському напрямі за допомогою квадрокоптера. Відео опублікували в Telegram-каналі "Нетвойне".

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Судячи з логотипу, свою роботу записали на камеру історії бійці добровольчого підрозділу SIGNUM. Вони використали безпілотник для наведення артилерійського вогню на позицію ЗС РФ. Унаслідок трьох прямих влучень бійцям ЗСУ вдалося знищити особовий склад, кухню і ворожий бронетранспортер. У будівлі, де розмістилися окупанти, почалася сильна пожежа. Після першого успішного влучення артилеристи повторили удар по тих самих координатах і знову вразили вказану ціль.

"Ціль на кухню, вони там ходили… більше не будуть. А горить-то як", — кажуть військові за кадром.

Модель дрону невідома, однак у кадрі можна розглянути пульт управління DJI Smart Controller від китайської компанії DJI, яка займається виробництвом комерційних БПЛА. Як припускає сайт Gagadget, навідники із SIGNUM могли використовувати моделі DJI Mini 2, Mavic 2 або Mavic Air 2. Крім того, пульт сумісний з більш просунутими квадрокоптерами DJI Mavic 2 Enterprise Series та DJI Phantom 4 Pro V2.0.

У квітні DJI зупинила постачання дронів у Росію та Україну. Як публічно оголосила компанія, вона не хоче, щоб учасники війни використовували її продукцію у бойових діях. Виробник попросив дилерів не продавати безпілотники українцям і росіянам, проте не може безпосередньо контролювати постачання за кордоном, тому ЗСУ має можливість отримувати літальні апарати.

Писали також, що українські інженери збирають для ЗСУ аналог дрону DJI Inspire 2. Модель під назвою Valkyrie отримає характеристики, близькі до китайського безпілотника, але коштуватиме українським військовим на $500 дешевше. Розробники пропонують використовувати їх для розвідки чи скидання гранат на супротивника.