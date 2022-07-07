В Китае построили гиперзвуковую трубу, но не смогли подключить ее к электросети

В КНР испытывают гиперзвуковой транспорт в тоннеле, который рискует взорваться в любую минуту.

Издание South China Morning Post сообщает, что в КНР якобы создали аэродинамический тоннель для испытаний гиперзвуковых полетов. Проблема в том, что она требует слишком много энергии, и подключение к местной электросети не спасает положения. Подробности осветило издание interestingengineering.com.

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Испытания в аэродинамической трубе крайне важны, потому как дают понять, смогут ли гиперзвуковые самолеты или гиперзвуковое оружие выдерживать большие нагрузки. Такие системы есть в США, Европе и других странах. Что касается китайской трубы, то данные о ее местоположении строго засекречены. Однако журналистам удалось установить, что тоннель имеет ширину около 3 м, а также то, что ученые используют вакуумный насос мощностью 13 МВт, чтобы создать условия гиперзвукового полета со скоростью 5 Махов (5 Махов — 6120 км/ч) или выше на большой высоте. Мощность, необходимая для работы этого насоса, настолько высока, что электросеть попросту не справляется. Ученым пришлось задействовать дизельную энергетическую установку, применяемую для работы судовых двигателей.

Однако насос — это лишь одна из многих энергоемких систем, работающих в аэродинамической трубе. Нагреватели высокого напряжения нужны для ионизации воздуха, а мощные вентиляторы — для разгона воздуха до высоких скоростей. Чтобы уменьшить зависимость от электричества во время испытаний, некоторые системы аэродинамических труб приводят в действие потоки горячего воздуха, образующиеся вследствие контролируемых взрывов.

В любом случае гиперзвуковые аэродинамические трубы могут работать всего доли секунды. Для сбора более надежных данных туннели должны работать как можно дольше, пишет медиа.

Первая в мире гиперзвуковая аэродинамическая труба непрерывного действия, моделирующая скорость полета от 7 до 10 Махов, была построена в США. Туннель шириной 1 м требовал подключения к источнику питания мощностью 57 МВт. Китайская аэродинамическая труба, о которой идет речь, в три раза шире, и, по словам исследователя из Института механики в Пекине, ей требуется мощность 900 МВт, при условии, что гиперзвуковые испытания проводятся в условиях непрерывного потока ветра на скорости 8 Махов (9792 км/ч). Этот расчет также предполагает, что высота над уровнем моря составляет 40 тыс. м, а температура достигает 2700 по Цельсию.

Кроме прочего не стоит забывать, что дизельные двигатели, используемые для создания вакуума, требуют смазки и прогрева для запуска, а ошибки при их подключении и отключении могут привести к огромным повреждениям механических компонентов. В общем, поддержание стабильной работы также является очень трудоемкой задачей, резюмировало СМИ.

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