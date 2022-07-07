У Китаї збудували гіперзвукову трубу, але не змогли підключити її до електромережі

У КНР відчувають гіперзвуковий транспорт у тунелі, який ризикує вибухнути будь-якої хвилини.

Видання South China Morning Post повідомляє, що у КНР нібито створили аеродинамічний тунель для випробувань гіперзвукових польотів. Проблема в тому, що вона потребує надто багато енергії, і підключення до місцевої електромережі не рятує положення. Подробиці висвітлило видання interestingengineering.com.

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Випробування в аеродинамічній трубі дуже важливі, тому що дають зрозуміти, чи зможуть гіперзвукові літаки або гіперзвукова зброя витримувати великі навантаження. Такі системи є у США, Європі та інших країнах. Щодо китайської труби, то дані про її місцезнаходження суворо засекречені. Проте журналістам вдалося встановити, що тунель має ширину близько 3 м, а також те, що вчені використовують вакуумний насос потужністю 13 МВт, щоб створити умови гіперзвукового польоту зі швидкістю 5 махів (5 махів — 6120 км/год) або вище на великій висоті. Потужність, необхідна для роботи цього насоса, настільки висока, що електромережа просто не справляється. Вченим довелося залучити дизельну енергетичну установку, яка застосовується для роботи суднових двигунів.

Однак насос — це лише одна з багатьох енергомістких систем, що працюють в аеродинамічній трубі. Нагрівачі високої напруги потрібні для іонізації повітря, а потужні вентилятори для розгону повітря до високих швидкостей. Щоб зменшити залежність від електрики під час випробувань деякі системи аеродинамічних труб приводять в дію потоки гарячого повітря, що утворюються внаслідок контрольованих вибухів.

У будь-якому випадку гіперзвукові аеродинамічні труби можуть працювати лише долі секунди. Для збору надійніших даних тунелі мають працювати якнайдовше, пише медіа.

Перша у світі гіперзвукова аеродинамічна труба безперервної дії, що моделює швидкість польоту від 7 до 10 Махів, була побудована в США. Тунель завширшки 1 м вимагав підключення до джерела живлення потужністю 57 МВт. Китайська аеродинамічна труба, про яку йдеться, втричі ширша, і, за словами дослідника з Інституту механіки в Пекіні, їй потрібна потужність 900 МВт, за умови, що гіперзвукові випробування проводяться в умовах безперервного потоку вітру на швидкості 8 Махів (9792 км /год). Цей розрахунок також передбачає, що висота над рівнем моря становить 40 тис. м, а температура сягає 2700 за Цельсієм.

Крім іншого не варто забувати, що дизельні двигуни, що використовуються для створення вакууму, вимагають змащення та прогріву для запуску, а помилки при їх підключенні та відключенні можуть призвести до величезних пошкоджень механічних компонентів. Загалом підтримка стабільної роботи також є дуже трудомістким завданням, резюмувало ЗМІ.

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