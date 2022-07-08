Миллиардер, отдавший 99% своего состояния на благотворительность, пообещал спасти биткоин

Сэм Бэнкман-Фрид решил исправить ситуацию на рынке диджитал-активов и профинансировал несколько крипто-компаний.

Генеральный директор криптовалютной биржи FTX, Сэм Бэнкман-Фрид, заявил, что крипто-зима близится к концу. Миллиардер решил самостоятельно спасти ситуацию, профинансировав криптовалютные компании, которые потерпели крах из-за падения цен на диджитал-активы, передает издание bitcoinist.com.

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Падение цен на криптовалюту, возможно, достигло своего дна, поскольку курс сбалансировался, но в дальнейшем ситуация на рынке цифровых активов будет зависеть от показателей макроэкономической среды, считает Бэнкман-Фрид, основатель одной из самых крупных крипто-бирж мира FTX.

Этот год стал настоящей катастрофой для криптоинвесторов. Рыночная капитализация диджитал-активов упала ниже 1 трлн долларов, а курсы практически всех криптовалют снизились вдвое по сравнению с достигнутыми ранее историческими пиками, и быстрого восстановления в условиях продолжающейся крипто-зимы не предвидится, пишет СМИ.

Однако владельца FTX ситуация на рынке не беспокоит.

"Я не думаю, что это экзистенциальная угроза для всей отрасли", — цитирует Reuters 30-летнего миллиардера. "Могу только сказать, что ситуация несколько хуже того, что я ожидал".

По словам Шарата Чандра, вице-президента EarthID, "крипто-зима" вынудила избавляться от своих активов не только холдеров, но и майнеров. Инвесторы покидают криптовалютный рынок из-за того, что Федеральная резервная система США существенно повысила процентные ставки в надежде сдержать гиперинфляцию. По мнению аналитиков, на рынке сохранится волатильность, поэтому они не исключают крупных распродаж цифровых активов.

Сэм Бэнкман-Фрид уже предоставил кредиты "на сотни миллионов долларов", чтобы поддержать криптовалютные компании на плаву. Бизнесмен утверждает, что финансовая помощь необходима для обеспечения устойчивости криптосектора экономики в целом. По его словам, FTX располагает значительной суммой денег, что дает ей возможность заключить сделку на 2 млрд долларов, если того потребует ситуация.

На момент написания данного материала BTC торгуется на уровне 20 535 долларов (за последнюю неделю курс вырос на 2,1%). Криптовалюта потеряла около 70% своей стоимости впервые после рекордного максимума в 69 тыс. долларов, зафиксированного в ноябре прошлого года.

Ранее Фокус сообщал о том, что Сэм Бэнкман-Фрид изъявил желание перечислить 99% своего капитала на благотворительность. Миллиардер говорит, что ему хватает $100 тыс. на год.