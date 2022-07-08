Мільярдер, який віддав 99% свого статку на благодійність, пообіцяв урятувати біткоїн

Сем Бенкман-Фрід вирішив виправити ситуацію на ринку діджитал-активів і профінансував кілька криптокомпаній.

Генеральний директор криптовалютної біржі FTX Сем Бенкман-Фрід заявив, що криптозима наближається до кінця. Мільярдер вирішив самостійно врятувати ситуацію, профінансувавши криптовалютні компанії, які зазнали краху через падіння цін на діджитал-активи, передає видання bitcoinist.com.

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Падіння цін на криптовалюту, можливо, досягло свого дна, оскільки курс збалансувався, але надалі ситуація на ринку цифрових активів залежатиме від показників макроекономічного середовища, вважає Бенкман-Фрід, засновник однієї з найбільших криптобірж світу FTX.

Цей рік став справжньою катастрофою для криптоінвесторів. Ринкова капіталізація діджитал-активів упала нижче 1 трлн доларів, а курси практично всіх криптовалют знизилися вдвічі в порівнянні з досягнутими раніше історичними піками, і швидкого відновлення в умовах криптозими не передбачається, пише ЗМІ.

Проте власника FTX ситуація на ринку не турбує.

"Я не думаю, що це екзистенційна загроза для всієї галузі, — цитує Reuters 30-річного мільярдера. — Можу тільки сказати, що ситуація дещо гірша за те, що я очікував".

За словами Шарата Чандра, віцепрезидента EarthID, "криптозима" змусила позбавлятися своїх активів не тільки холдерів, а й майнерів. Інвестори залишають криптовалютний ринок через те, що Федеральна резервна система США істотно підвищила відсоткові ставки, сподіваючись стримати гіперінфляцію. На думку аналітиків, на ринку збережеться волатильність, тому вони не відкидають великих розпродажів цифрових активів.

Сем Бенкман-Фрід уже надав кредити "на сотні мільйонів доларів", щоб підтримати криптовалютні компанії на плаву. Бізнесмен стверджує, що фінансова допомога необхідна для забезпечення стабільності криптосектору економіки в цілому. За його словами, FTX має в своєму розпорядженні значну суму грошей, що дає їй можливість укласти угоду на 2 млрд доларів, якщо цього вимагатиме ситуація.

На момент написання цього матеріалу BTC торгується на рівні 20 535 доларів (за останній тиждень курс зріс на 2,1%). Криптовалюта втратила близько 70% своєї вартості вперше після рекордного максимуму 69 тис. доларів, зафіксованого в листопаді минулого року.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Сем Бенкман-Фрід виявив бажання перерахувати 99% свого капіталу на благодійність. Мільярдер каже, що йому вистачає $100 тис. на рік.