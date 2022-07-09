В Швейцарии заработала водяная батарея: ее построили за 14 лет и 2 млрд евро (видео)

Мощность установки — 20 млн кВт·ч. Это эквивалентно емкости 400 тыс. аккумуляторов для электромобилей.

Водяная батарея мощностью 900 МВт, которая обошлась Швейцарии в 2 млрд евро и строилась 14 лет, уже введена в эксплуатацию. Аккумулятор расположен на глубине 600 м под землей в швейцарских Альпах, сообщает Euronews.

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Устройство состоит из двух больших бассейнов с водой, расположенных на разной высоте. Когда выработка электроэнергии высока, избыточная мощность используется для перемещения воды из нижнего бассейна в верхний, таким образом происходит процесс аналогичный зарядке обычной батареи. Когда расход электроэнергии увеличивается, вода из верхнего бассейна выпускается и перенаправляется в нижний бассейн, проходя через турбины, вырабатывающие электроэнергию. Таким образом происходит процесс питания сети.

Эта концепция может показаться новой, но она использовалась в Швейцарии на протяжении веков. США также используют этот метод уже 100 лет.

Водяная батарея, которая недавно была введена в эксплуатацию в Швейцарии, имеет емкость хранения 20 млн кВтч, что эквивалентно емкости 400 тыс. аккумуляторов для электромобилей, и предназначена для стабилизации энергосистемы в Швейцарии и других подключенных сетей в Европе. По данным Euronews, на станции установлено шесть турбин, которые могут генерировать 900 МВт электроэнергии.

Аккумулятор располагается между водохранилищами Эмоссон и Вье-Эмоссон в юго-западной части Швейцарии на глубине 600 м под землей. Это целый комплекс длиной около 200 м и шириной более 32 м. Чтобы доставить строительные материалы на площадку, инженерам пришлось сначала прорыть туннели через Альпы, длина которых составляет 18 км. После того, как эти туннели были построены, строительные материалы и оборудование перемещали на подземную стройплощадку. Все эти процессы заняли 14 лет.

Чтобы увеличить емкость аккумулятора, высота плотины Вье-Эмоссон также была увеличена на 20 м. Работая на пике своей мощности, установка способна одновременно обеспечивать электроэнергией 900 тыс. домов.

Ранее мы сообщали о том, что ученые при помощи сжиженного газа смогли модернизировать конструкцию литиевых батарей. Также сообщали, что в эксплуатацию была запущена первая коммерческая батарея, работающая при помощи песка.