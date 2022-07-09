У Швейцарії запрацювала водяна батарея: її збудували за 14 років і 2 млрд євро (відео)

Потужність установки — 20 млн кВт · год. Це еквівалентно ємності 400 тис. акумуляторів для електромобілів.

Водяна батарея потужністю 900 МВт, яка коштувала Швейцарії 2 млрд євро та будувалася 14 років, уже введена в експлуатацію. Акумулятор розташований на глибині 600 м під землею у швейцарських Альпах, повідомляє Euronews.

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Пристрій складається з двох великих басейнів із водою, розташованих на різній висоті. Коли виробіток електроенергії високий, надмірна потужність використовується для переміщення води з нижнього басейну у верхній, так відбувається процес аналогічний до зарядки звичайної батареї. Коли витрата електроенергії збільшується, вода з верхнього басейну випускається і перенаправляється в нижній басейн, проходячи через турбіни, що виробляють електроенергію. Так відбувається процес живлення мережі.

Ця концепція може здатися новою, але вона використовувалася у Швейцарії протягом століть. США використовують цей метод уже 100 років.

Водяна батарея, яка нещодавно була введена в експлуатацію у Швейцарії, має ємність зберігання 20 млн кВтгод, що еквівалентно ємності 400 тис. акумуляторів для електромобілів, і призначена для стабілізації енергосистеми у Швейцарії та інших підключених мереж у Європі. За даними Euronews, на станції встановлено шість турбін, які можуть генерувати 900 МВт електроенергії.

Акумулятор розташовується між водосховищами Емоссон та В'є-Емоссон у південно-західній частині Швейцарії на глибині 600 м під землею. Це цілий комплекс довжиною приблизно 200 м та шириною понад 32 м. Щоб доставити будівельні матеріали на майданчик, інженерам довелося спочатку прорити тунелі через Альпи, довжина яких складає 18 км. Після того, як ці тунелі були збудовані, будівельні матеріали й обладнання переміщали на підземний будмайданчик. Усі ці процеси зайняли 14 років.

Щоб збільшити ємність акумулятора, висота греблі В'є-Емоссон також була збільшена на 20 м. Працюючи на піку своєї потужності, установка здатна одночасно забезпечувати електроенергією 900 тис. будинків.

Раніше ми повідомляли, що вчені за допомогою зрідженого газу змогли модернізувати конструкцію літієвих батарей. Також повідомляли, що в експлуатацію було запущено першу комерційну батарею, яка працює за допомогою піску.