Меньше блохи: создан самый маленький в мире робот с дистанционным управлением (фото)

Маленький краб-робот может ходить, наклоняться, крутиться, поворачиваться и прыгать.

Инженеры Северо-Западного университета (США) создали самого маленького в мире шагающего робота с дистанционным управлением. Подробности рассказывает издание scitechdaily.com.

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Крошечные роботы-крабы шириной около 0,5 мм могут сгибаться, извиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать. Кроме того, ученые создали роботов размером 1 мм, которые напоминают дюймовых червей, сверчков и жуков. В настоящее время исследование носит экспериментальный характер, но исследователи надеются, что в будущем их устройства смогут выполнять разного рода полезные задачи.

"Мы можем контролировать любые движения роботов — их скорость, направление и другие параметры", — прокомментировал Юнган Хуанг, участник проекта. "Этого очень сложно достичь, когда речь идет о столь малых масштабах".

Интересно, что робот-краб не приводится в движение при помощи какой-то сложной техники, гидравлики или электричества. Он создан из упругого материала, который нагревают лазером в нескольких целевых точках, отчего материал деформируется, но при остывании принимают прежнюю форму. Такой принцип нагревания и остывания и приводит робота в движение. Лазер позволяет дистанционно управлять роботом: например, проводя сканирование лазерным лучом слева направо заставляет робота двигаться справа налево. По словам ученых, чем меньше размер робота, тем быстрее он может остывать и, соответственно, двигаться.

[ + – ] Роботы, разработанные учеными из Северо-Западного университета

Изначально прототипы ходячих "крабов" имели плоскую геометрическую форму. Затем плоские формы прикрепили к слегка растянутой резиновой подложке. Когда подложка ослаблена, происходит контролируемый процесс коробления, который заставляет робота принять трехмерную форму.

"Благодаря этому методу сборки и применяемым материалам мы можем создавать шагающих роботов практически любого размера и формы", — сказал ученый. "Но наших студентов больше всего забавляли крабоподобные роботы, поэтому мы и остановились на этой форме".

Фокус ранее сообщал о том, что компания BAE Systems испытала новую модель робота-танка. Он смог самостоятельно стрелять ракетами APKWS по наземным целям, используя технологию лазерного наведения.