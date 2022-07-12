Меньше блохи: создан самый маленький в мире робот с дистанционным управлением (фото)
Маленький краб-робот может ходить, наклоняться, крутиться, поворачиваться и прыгать.
Инженеры Северо-Западного университета (США) создали самого маленького в мире шагающего робота с дистанционным управлением. Подробности рассказывает издание scitechdaily.com.
Крошечные роботы-крабы шириной около 0,5 мм могут сгибаться, извиваться, ползать, ходить, поворачиваться и даже прыгать. Кроме того, ученые создали роботов размером 1 мм, которые напоминают дюймовых червей, сверчков и жуков. В настоящее время исследование носит экспериментальный характер, но исследователи надеются, что в будущем их устройства смогут выполнять разного рода полезные задачи.
"Мы можем контролировать любые движения роботов — их скорость, направление и другие параметры", — прокомментировал Юнган Хуанг, участник проекта. "Этого очень сложно достичь, когда речь идет о столь малых масштабах".
Интересно, что робот-краб не приводится в движение при помощи какой-то сложной техники, гидравлики или электричества. Он создан из упругого материала, который нагревают лазером в нескольких целевых точках, отчего материал деформируется, но при остывании принимают прежнюю форму. Такой принцип нагревания и остывания и приводит робота в движение. Лазер позволяет дистанционно управлять роботом: например, проводя сканирование лазерным лучом слева направо заставляет робота двигаться справа налево. По словам ученых, чем меньше размер робота, тем быстрее он может остывать и, соответственно, двигаться.
Изначально прототипы ходячих "крабов" имели плоскую геометрическую форму. Затем плоские формы прикрепили к слегка растянутой резиновой подложке. Когда подложка ослаблена, происходит контролируемый процесс коробления, который заставляет робота принять трехмерную форму.
"Благодаря этому методу сборки и применяемым материалам мы можем создавать шагающих роботов практически любого размера и формы", — сказал ученый. "Но наших студентов больше всего забавляли крабоподобные роботы, поэтому мы и остановились на этой форме".
Фокус ранее сообщал о том, что компания BAE Systems испытала новую модель робота-танка. Он смог самостоятельно стрелять ракетами APKWS по наземным целям, используя технологию лазерного наведения.