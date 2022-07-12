Менший за блоху: створено найменший у світі робот із дистанційним керуванням (фото)

Маленький краб-робот може ходити, нахилятися, крутитися, повертатися та стрибати.

Інженери Північно-Західного університету (США) створили найменшого у світі робота з дистанційним керуванням, який може ходити. Подробиці розповідає видання scitechdaily.com.

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Крихітні роботи-краби шириною близько 0,5 мм можуть згинатися, звиватися, повзати, ходити, повертатися і навіть стрибати. Крім того, вчені створили роботів розміром 1 мм, які нагадують дюймових хробаків, цвіркунів та жуків. Тепер дослідження має експериментальний характер, але дослідники сподіваються, що в майбутньому їх пристрої зможуть виконувати різні корисні завдання.

"Ми можемо контролювати будь-які рухи роботів — їх швидкість, напрямок та інші параметри", — прокоментував Юнган Хуанг, учасник проєкту. "Цього дуже складно досягти, коли йдеться про такі малі масштаби".

Цікаво, що робот-краб не рухається за допомогою якоїсь складної техніки, гідравліки або електрики. Він створений з пружного матеріалу, який нагрівають лазером у кількох цільових точках, чому матеріал деформується, але під час охолодження отримує попередню форму. Такий принцип нагрівання та охолодження і приводить робота в рух. Лазер дозволяє дистанційно керувати роботом: наприклад, проводячи сканування лазерним променем зліва направо, змушує робота рухатися справа наліво. За словами вчених, що менший розмір робота, то швидше він може остигати і, відповідно, рухатися.

[ + – ] Роботи, розроблені вченими із Північно-Західного університету

Спочатку прототипи ходячих "крабів" мали пласку геометричну форму. Потім плоскі форми прикріпили до трохи розтягнутої гумової підкладки. Коли підкладка ослаблена, відбувається контрольований процес короблення, який змушує робота набути тривимірної форми.

"Завдяки цьому методу складання та застосовуваним матеріалам ми можемо створювати ходячих роботів практично будь-якого розміру та форми", — сказав учений. — Але наших студентів найбільше забавляли крабоподібні роботи, тому ми й зупинилися на цій формі".

Фокус раніше повідомляв про те, що компанія BAE Systems випробувала нову модель робота-танку. Він зміг самостійно стріляти ракетами APKWS за наземними цілями, використовуючи технологію лазерного наведення.