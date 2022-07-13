Троллинг российских пропагандистов в Twitter помогает собирать деньги для ВСУ

Американцы создают мэмы и шутят над дипломатами РФ, а потом монетизируют полученный контент. Уже собрали более 50 тыс. долларов.

В американском сегменте соцсети Twitter появилась целое сообщество, которое не просто занимается троллингом российских дипломатов, но и создает мэмы, благодаря которым ведет информационную борьбу с российской пропагандой и даже собирает деньги в помощь ВСУ. О диджитал-феномене рассказывает издание vice.com

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"Все началось еще в мае, когда художница под ником Кама начала делать коллажи, используя кадры с полей боевых действий в Украине и изображения собак породы сиба-ину. Мэмы стали популярными и Кама создавала аватарки на заказ. Примерно в то же время Грузинский национальный легион, добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне Украины, собирал пожертвования. Кама решила помочь добровольцам и деньги, заработанные на мэмах и аватарках, перечисляла им.

[ + – ] Коллаж авторства Камы

В июне в Twitter набрала популярность группа NAFO, которая занимается троллингом российских пропагандистов. Российский дипломат Михаил Ульянов написал в своем твите: "Самый популярный западный нарратив: Россия неспровацированно вторглась в Украину. Неспровоцированный? Обстрел мирного населения Донбасса украинской армией начался в 2014 году и продолжается по настоящее время". Пользователь под ником @LiveFaustDieJung, являющийся членом NAFO, ответили дипломату. "Вы говорите: "Мы должны бомбить всех мирных жителей Украины, потому что Украина вела внутреннюю войну, и некоторые мирные жители попали под артиллерийский обстрел". На что Ульянов парировал троллю: "Вы сказали эту чушь. Не я". Этот ответ Ульянова стал мэмом, юзеры начали всюду использовать эту фразу, и теперь на сайте благотворительной организации St. Javelin, которая тоже жертвует деньги Украине, можно купить футболку с данной фразой.

[ + – ] Тот самый твит Ульянова, ставший мэмом

St. Javelin также запустила в продажу мерч с изображениями сиба-ину авторства Кама, — благодаря общим усилиям удалось собрать около 47 тыс. долларов на нужды Грузинского легиона и еще 10 тыс. долларов "на другие цели", сообщили изданию в организации.

Члены NAFO также создали ресурс Discord, где организуют благотворительные акции, разоблачают российскую пропаганду и делятся новостями из Украины из проверенных источников.

"Спустя годы после вторжения России на Донбасс в 2014 году да и сейчас западные СМИ изображают РФ мастером дезинформации. Одним из популярных нарративов о выборах 2016 года было то, что Россия хитро манипулировала пользователями социальных сетей, чтобы изменить результаты выборов в пользу Дональда Трампа. Однако спустя вторжения в Украину, Россия больше не выглядит эдаким "элитным" мастером онлайн-манипуляций, как до сих пор считают некоторые американцы", — пишет СМИ.

Ранее мы сообщали о том, что Украине важна победа над РФ в киберпространстве, а не только на реальном поле боя.