Украине нужны все победы: и на поле боя, и в киберпространстве

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Две недели назад, 27 июня 2022 года, якобы связанная с израильскими военными хакерская группа "Хищный Воробей" (Predatory Sparrow) хакнула сталелитейный завод в Иране. Все бы ничего, но в результате хака одна из установок, подающая расплавленный металл на конвейер, вдруг проявила самостоятельность и вывалила все свое раскаленное содержимое не совсем туда, куда должна была. В результате возник пожар, даже пришлось на несколько дней остановить весь завод. Момент инцидента сняли внутренние видеокамеры завода, но те же хитрые хакеры тоже взяли над ними контроль и опубликовали видео шокирующих результатов своей же кибератаки. Посмотреть его можно, например, на сайте BBC.

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Видео — не менее увлекательное, чем "фаер-шоу" наших HIMARS, которые лупят по штабам и составам российских военных.

Интересно, что за неделю до этих событий иранские хакеры сломали израильскую систему оповещения о ракетном нападении и включили сирены в городах Эйлат и Иерусалим. Конечно, при полном отсутствии какого-либо обстрела. Понятно, что физически никто не пострадал, разве что кто-то испугался. Но в следующий раз, когда атака будет настоящей, не возникнет ли у жителей этих городов мысль: "Тю, наверное, опять хакеры развлекаются"?

Честно скажу, что случаев, когда кибератака повлекла за собой существенные физические разрушения – крайне мало, и каждый такой случай – уникальный и резонансный. Но это лишь потому, что в настоящее время технологии пока крайне недостаточно контролируют ключевые сферы жизни людей.

Технологии развиваются быстрее их безопасности. Но люди хотят быть уверены в безопасности технологий. Потому эти опасения сдерживают скорость их развития. Это объясняет, почему, например, ни в одной стране мира до сих пор нет аналога "Дії". А после примера Украины – не скоро будет.

Но кибератаки стали неотъемлемой частью современной войны. И сравнивать кибервойну и настоящую войну – не корректно, это все равно, что сравнивать кита со слоном. Или сравнивать левый глаз с правой ногой.

Да, "кибер" не убивает непосредственно, и не разрушает многоэтажки. Но в современной войне в конце концов выигрывает тот, у кого лучшие разведданные, у кого более защищенный канал управления БПЛА, у кого в целом лучшие технологии. И кто лучше эти технологии защищает.

Кроме того, на кибервойну нельзя "не прийти". Нельзя взять и отдать врагу контроль над украинскими веб-ресурсами. Потому что проснемся в прошлом веке.

Атаковать вражеские ресурсы, медиа и инфраструктуру, извлекать информацию из центров принятия решений – это тоже военная необходимость, не развлечение, и не чья-то прихоть.

Уничтожить вражескую Д-20 – это нужное дело, и есть специалисты, умеющие это делать. Но ведь и в "кибер" воевать — тоже нужно. Нельзя не воевать. И кто-то обязан делать это хорошо.

Вот почему я не согласен с постановкой вопроса "0-day не уничтожит гаубицу Д-20, а значит, роль "кибер" в войне сильно преувеличена" (0-day — уязвимости в системе безопасности, которые могут быть использованы злоумышленниками для атаки на систему, – ред. ). Потому что нужно и гаубицу уничтожить, и кибервойну выиграть. Нам все нужно. Не потому ли тот, кто раньше "преувеличивал роль кибербезопасности", почему-то создал свою собственную киберармию?

И между прочим: гаубица тоже не уничтожит 0-day.

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