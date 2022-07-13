Тролінг російських пропагандистів у Twitter допомагає збирати гроші для ЗСУ

Американці створюють меми і жартують з дипломатів РФ, а потім монетизують отриманий контент. Вже зібрали понад 50 тисяч доларів.

В американському сегменті соцмережі Twitter з'явилася ціла спільнота, яка не просто займається тролінгом російських дипломатів, а й створює меми, завдяки яким веде інформаційну боротьбу з російською пропагандою і навіть збирає гроші на допомогу ЗСУ. Про діджитал-феномен розповідає видання vice.com

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"Все почалося ще в травні, коли художниця під ніком Кама почала робити колажі, використовуючи кадри з полів бойових дій в Україні та зображення собак породи шіба-іну. Меми стали популярними і Кама створювала аватарки на замовлення. Приблизно водночас Грузинський національний легіон, добровольче збройне формування, що воює на боці України, збирав пожертвування, Кама вирішила допомогти добровольцям та гроші, зароблені на мемах та аватарках, перераховувала їм.

[ + – ] Колаж авторства Ками

У червні у Twitter набрала популярності група NAFO, яка займається тролінгом російських пропагандистів. Російський дипломат Михайло Ульянов написав у своєму твіті: "Найпопулярніший західний наратив: Росія неспровоковано вдерлася в Україну. Неспровокований? Обстріл мирного населення Донбасу українською армією розпочався 2014 року і триває досі". Користувач під ніком @LiveFaustDieJung, який є членом NAFO, відповів дипломату. "Ви кажете: "Ми маємо бомбити всіх мирних жителів України, бо Україна вела внутрішню війну, і деякі мирні жителі потрапили під артилерійський обстріл". На що Ульянов відрізав тролю: "Ви сказали цю нісенітницю. Не я". Ця відповідь Ульянова стала мемом, користувачі почали всюди використовувати цю фразу, і тепер на сайті благодійної організації St. Javelin, яка теж жертвує гроші Україні, можна купити футболку з цією фразою.

[ + – ] Той самий твіт Ульянова, який став мемом

St. Javelin також запустила у продаж мерч із зображеннями шіба-іну авторства Кама — завдяки загальним зусиллям вдалося зібрати близько 47 тис. доларів на потреби Грузинського легіону та ще 10 тис. доларів "на інші цілі", повідомили виданню в організації.

Члени NAFO також створили ресурс Discord, де організують благодійні акції, викривають російську пропаганду та діляться новинами з України з перевірених джерел.

"Через роки після вторгнення Росії на Донбас у 2014 році та й зараз західні ЗМІ зображують РФ майстром дезінформації. Одним із популярних наративів про вибори 2016 року було те, що Росія хитро маніпулювала користувачами соціальних мереж, щоб змінити результати виборів на користь Дональда Трампа. Однак через вторгнення в Україну, Росія більше не виглядає таким собі "елітним" майстром онлайн-маніпуляцій, як досі вважають деякі американці", — пише ЗМІ.

Раніше ми повідомляли про те, що Україні важлива перемога над РФ у кіберпросторі, а не лише на реальному полі бою.