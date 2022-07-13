Военные тестируют оружие для "убийства" вражеской электроники, но не солдат

Оружие HiJENKS способно "поджарить" технику врага, словно микроволновка.

ВВС США недавно испытали новое оружие, не предназначенное для убийства людей или разрушения зданий. Устройство под названием "Мощное совместное электромагнитное некинетическое ударное оружие", HiJENKS, создано для того, чтобы целенаправленно уничтожать электронику, сообщает popsci.com.

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HiJENKS является "преемником" усовершенствованной сверхмощной микроволновой ракеты CHAMP. Обе модели оружия были разработаны для отключения электроники без применения физической силы, такой как взрыв или кинетическая сила удара. Если говорить проще, то HiJENKS "поджаривает" электронику импульсными всплесками микроволновой энергии, благодаря чему выводит из строя "умное" оружие.

Издание сообщает, что HiJENKS можно запускать при помощи бомбардировщика, установив на крылатую ракету, но также им можно оснастить и БПЛА — платформа для орудия еще окончательно не выбрана. Военные выберут наилучший вариант в качестве платформы после испытаний, сказал Джеффри Хеггемейер, начальник отдела электромагнетиков AFRL.

"HIJENKS должна стать решением проблем с эксплуатацией, с которыми некогда столкнулась команда разработчиков CHAMP", — написал Джек МакГонегал из ВВС. "Заявленные инновации, скорее всего, подразумевают уменьшение размера и веса полезной нагрузки [мощного микроволнового излучателя] при увеличении максимальной мощности".

Как бы ни развивался проект HiJENKS, рисков не избежать. К примеру, противник не сможет определить, какая ракета выпущена по нему — "смертоносная", или нет, и в любом случае предпримет меры, как если бы его атаковала "обычная" ракета.

"В бою такое оружие может вообще не иметь большого значения. Военные и политики надеются, что некинетическое оружие, такое как HiJENKS, может расширить их возможности в ходе вооруженных конфликтов, однако оно все равно будет воспринято, как обычная угроза", — пишет СМИ.

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