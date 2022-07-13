Військові тестують зброю для "вбивства" ворожої електроніки, але не солдатів

Зброя HiJENKS здатна "підсмажити" техніку ворога, наче мікрохвильова піч.

ВПС США нещодавно випробували нову зброю, не призначену для вбивства людей або руйнування будівель. Пристрій під назвою "Потужна спільна електромагнітна некінетична ударна зброя", HiJENKS, створений для того, щоб цілеспрямовано знищувати електроніку, повідомляє popsci.com.

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HiJENKS є "наступником" удосконаленої надпотужної мікрохвильової ракети CHAMP. Обидві моделі зброї розроблені для відключення електроніки без застосування фізичної сили, такої як вибух або кінетична сила удару. Якщо говорити простіше, то HiJENKS "підсмажує" електроніку імпульсними сплесками мікрохвильової енергії, завдяки чому виводить з ладу "розумну" зброю.

Видання повідомляє, що HiJENKS можна запускати за допомогою бомбардувальника, встановивши на крилату ракету, але також можна оснастити і БПЛА — платформа для зброї ще остаточно не обрана. Військові виберуть найкращий варіант як платформу після випробувань, сказав Джеффрі Хеггемеєр, начальник відділу електромагнетиків AFRL.

"HIJENKS має стати розв'язанням проблем з експлуатацією, з якими колись зіткнулася команда розробників CHAMP", — написав Джек МакГонегал із ВПС. "Заявлені інновації, найімовірніше, мають на увазі зменшення розміру та ваги корисного навантаження [потужного мікрохвильового випромінювача] при збільшенні максимальної потужності".

Хоч би як розвивався проєкт HiJENKS, ризиків не уникнути. Приміром, противник не зможе визначити, яка ракета випущена по ньому — "смертоносна", чи ні, і в будь-якому разі вжиє заходів, ніби його атакувала "звичайна" ракета.

"У бою така зброя може взагалі не мати великого значення. Військові та політики сподіваються, що некінетична зброя, така як HiJENKS, може розширити їх можливості в ході збройних конфліктів, проте вона все одно буде сприйнята як звичайна загроза", — пише ЗМІ.

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