Нехватка чипов превратилась в избыток: что происходит на рынке микросхем

Производители техники сделали запасы во время пандемии, и теперь расходуют процессоры "со склада".

Дефицита процессоров не предвидится. Причиной тому стало снижение спроса на смартфоны и ПК, а также то, что некоторые производители запаслись микроэлектроникой во время пика пандемии, передает reuters.com.

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На данный момент разработчикам техники не требуются процессоры в больших объемах. Это вызвало некоторые проблемы у производителей микросхем: индекс Philadelphia Semiconductor (.SOX) упал на 35% в 2022 году, пишет издание.

СМИ отмечает, что компании-производители гаджетов во время пандемии запасались компьютерными чипами. До 2019 года они, обычно, заказывали комплектующие как можно ближе к сроку изготовления продукции, чтобы не накапливать запасы в избытке и уменьшить расходы на аренду и обслуживание складских помещений.

В итоге, крупные поставщики чипов для производителей бытовой электроники, особенно бюджетных смартфонов, более всего пострадали от экономического кризиса, считает Тристан Герра, старший аналитик Baird. Nvidia Corp., графические карты которой используются для игр и майнинга криптовалют, рискует столкнуться с очередным падением цен на свою продукцию еще и потому, что курс криптовалют недавно сильно просел, сказал Герра.

По словам аналитика Мэтта Брайсона из Wedbush, неплохо себя чувствуют те компании, которые не считали нужным чрезмерно запасаться чипами. Он отмечает, что дела идут нормально у Apple — спрос на ее телефоны остается высоким, а также все в порядке и у крупнейшего в мире завода по производству микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing.

"Производители чипов, продающие свои устройства автозаводам и центрам обработки данных, также будут процветать, ведь мы отмечаем непрекращающийся спрос", — подчеркнул аналитик.

Однако в отношении чипов, используемых в смартфонах, наметилось снижение спроса. По заявлению Герры, некоторые заводы "перестраивают" линию производства, чтобы производить больше чипов для управления питанием автомобилей и меньше чипов для смартфонов.

Аналитики не могут назвать, какое количество процессоров находится на складах по всему миру, известно только, что запасы в первом квартале достигли рекордно высокого уровня в компаниях, занимающихся производством электроники. Это отметил аналитик Джеффрис Марк Липацис. Он также сообщил, что производители приняли решение израсходовать чипы со складов вместо того, чтобы покупать новые, и поэтому отменили сделанные ранее заказы.

По мнению некоторых аналитиков, производители автомобильных чипов пока в безопасности. Но это может продолжаться недолго, так как автопроизводители заказывают гораздо больше чипов, чем им нужно. Это приведет к такой же проблеме, когда производители быстро перестанут покупать чипы, чтобы израсходовать свои запасы.

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